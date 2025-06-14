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Bahçesaray'da ev yangını: Dumandan zehirlenen 14 yaşındaki çocuk öldü

Bahçesaray'da ev yangını: Dumandan zehirlenen 14 yaşındaki çocuk öldü

14:5814/06/2025, Cumartesi
IHA
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Mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangın evlere sıçramadan söndürüldü.
Mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Güneyyamaç Mahallesi'ndeki ikamet eden Kadir Celayir'e ait 3 katlı evde meydana geldi. Henüz çıkış sebebi tespit edilmeyen yangın ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevlere müdahalede zorlanan itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangın evlere sıçramadan söndürüldü.


Ekipler, yangını söndürdükten sonra içeri girdiklerinde 14 yaşındaki M.C.'nin cansız bedenine ulaştı. M.C.'nin cenazesi otopsi için Bahçesaray Devlet Hastanesi morguna götürülürken, jandarma ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.



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