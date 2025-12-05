Bakan Bayraktar Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.





AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten, Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Kazancı Holding ve Aksa Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ile Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz'in de yer aldığı heyeti kabul eden Mirziyoyev, görüşmenin başında tanıtım etkinliğinde Özbekçe olarak ata yurdu Özbekistan'la ilgili güzel sözler sarf etmesinden dolayı Bayraktar'a teşekkür etti.

Bayraktar'dan Özbekistan'ı sürekli olarak desteklediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ve iyi dileklerini iletmesini isteyen Mirziyoyev, Türkiye ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişletilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın ve çok yönlü işbirliği ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin detaylı ele alındığı görüşmede taraflar, ikili işbirliğinde üst düzey bir ilerleme kaydedilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, Özbekistan'da Türk şirketlerinin etkin faaliyetleri ve toplam kapasitesi 1,8 gigavat olan 1 milyar dolar değerindeki modern enerji santrallerinin inşasına yönelik projelerin başarıyla hayata geçirildiğini kaydeden taraflar, ayrıca enerji ve jeoloji sektörlerinde modern teknolojilerin yerelleştirilmesi, enerji ekipmanlarının üretimi, dağıtım şebekelerinin yönetiminin iyileştirilmesi, gelecek vadeden maden yataklarının ortak geliştirilmesi ve sektöre personel eğitimi gibi yeni işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi konularını ele aldı.

Görüşmenin ardından Bayraktar, basına açıklamalarda bulundu.

Enerji projelerinin açılış töreni vesilesiyle Özbekistan'da bulunduklarını anımsatan Bayraktar, etkinlikte Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ortaya koyduğu ciddi bir siyasi iradeyle ülkede hayata geçirilen reformlar sonucunda yapılan yatırımların bir kısmının açılışına şahit olduklarını söyledi.





Bayraktar, bu durumun kendisini biraz Türkiye'ye götürdüğünü dile getirerek, bundan 23 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülkede enerji sektöründe çok önemli reformları hayata geçirdiklerini vurguladı.





Bu reformlar sayesinde sadece elektrik sektörüne yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım çekmeyi başardıklarını aktaran Bayraktar, benzer süreçlerin son yıllarda Özbekistan'da olduğunu gördüklerini belirtti.





Bakan Bayraktar, Türkiye'de son 20 yılda özellikle özel sektörün gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin artık bugün ülke dışına da ilerlediğini kaydetti.





Birçok Türk şirketinin Türkiye'de geliştirdikleri kabiliyetleri ve tecrübeleri buraya taşımak suretiyle şimdi Özbekistan'ın enerji sektörüne önemli katkılar yaptığına işaret eden Bayraktar, onların gerçekleştirdikleri projeleri görmenin kendileri için önemli bir iftihar kaynağı olduğunu dile getirdi.





"Özbekistan'ın bu kalkınma serüveninde birlikte yol alacağız"

Bayraktar, burada elektrik üretiminden dağıtımına kadar birçok alanda özellikle yenilenebilir enerji alanında, doğal gaz projelerinde Türk şirketlerinin çok önemli işlere imza attığını ifade etti.





Mirziyoyev ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini aktaran Bayraktar, Özbekistan'la ilişkilerinin çok üst düzeyde olduğunu, kapsamlı bir stratejik ortaklıklarının bulunduğunu, bunu yaptıkları çalışmalarla somut projelere dönüştürdüklerini bildirdi.





Bayraktar, Özbekistan'da enerji ve madencilik alanlarında çok önemli fırsatların bulunduğunu, madencilik alanında MTA şirketinin 2018-2019 yıllarından başlayarak burada önemli çalışmalar yaptığını ve 3 sahada ruhsatlarının olduğunu hatırlatarak, Mirziyoyev ile görüşmede de ifade ettiği gibi madencilik alanında biraz daha ilerlemeyi hedeflediklerini vurguladı.





Karşılıklı çalışmalarla iki ülke arasındaki 2,5 milyar dolarlık ticaret hacmini bunun çok ötesine taşıyacaklarını anlatan Bayraktar, "Biz de bir anlamda Özbekistan'ın bu kalkınma serüveninde çok önemli bir ortak olarak birlikte yol alacağız." dedi.







