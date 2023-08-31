Bakan Bolat Teknofest'te savunma sanayiinin önemine dikkat çekti: Türkiye bir tedarik ülkesi olarak görülüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TEKNOFEST Ankara'da Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu.
Havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarını Ankara'da buluşturan TEKNOFEST ikinci gününde yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileriyle devam ediyor. TEKNOFEST'e vatandaşlardan yoğun ilgi sürerken alanda çocuklar ve gençler için birçok etkinlik yer alıyor.
Yoğun katılımın gerçekleştiği festival tüm hızıyla devam ederken alanda ziyaretlerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni Şafak Muhabiri Neslihan Altun'a özel açıklamalar yaptı.
"TEKNOFEST dalga dalga yayılacak"
Tüm Ankaralıları festivale davet eden Bolat, şunları söyledi:
"Dünya ülkeleri artık Türkiye'yi bir tedarik ülkesi olarak görmeye başladılar"
Bolat, savunma sanayinin ekonomiye katkısına ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:
"Türkiye istihdamını artıran ihracat yapan güçlü bir ekonomi"
Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyüme rakamlarına ilişkin şöyle konuştu: