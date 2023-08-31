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Bakan Bolat Teknofest'te savunma sanayiinin önemine dikkat çekti: Türkiye bir tedarik ülkesi olarak görülüyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in son durağı Ankara oldu. Yoğun katılımın gerçekleştiği festival tüm hızıyla devam ederken alanda ziyaretlerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni Şafak'a açıklamalar yaptı. Ankaralıları festivale davet eden Bolat, "Türkiye'nin geleceği inşallah TEKNOFEST kuşağı ile şekillenecek." dedi. Bolat, savunma sanayiinin ekonomiye katkısına ilişkin ise "Dünya ülkeleri Türkiye'yi bir tedarik ülkesi olarak görmeye başladılar. Siparişler yağıyor. Türkiye ekonomisine çok büyük katkı yapıyor." açıklamasında bulundu.

12:59 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TEKNOFEST Ankara'da Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TEKNOFEST Ankara'da Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu.

Havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarını Ankara'da buluşturan TEKNOFEST ikinci gününde yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileriyle devam ediyor. TEKNOFEST'e vatandaşlardan yoğun ilgi sürerken alanda çocuklar ve gençler için birçok etkinlik yer alıyor.

Yoğun katılımın gerçekleştiği festival tüm hızıyla devam ederken alanda ziyaretlerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni Şafak Muhabiri Neslihan Altun'a özel açıklamalar yaptı.



"TEKNOFEST dalga dalga yayılacak"

Tüm Ankaralıları festivale davet eden Bolat, şunları söyledi:

"TEKNOFEST Türkiye'de büyük bir markanın adı, dünya çapında bir marka olacak inşallah. Türkiye'nin teknolojide, savunma sanayiinde, ekonomideki gelişmesi ve gençlikle buluşması TEKNOFEST ile mümkün oldu. TEKNOFEST'in kurucularına, T3 Vakfı'na Savunma Sanayii Başkanlığı'mıza ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mıza çok teşekkürler ediyoruz. Türkiye'nin geleceği inşallah TEKNOFEST kuşağı ile şekillenecek. Ankaralıların hepsini buraya davet ediyoruz. İnşallah TEKNOFEST dalga dalga yayılacak."

"Dünya ülkeleri artık Türkiye'yi bir tedarik ülkesi olarak görmeye başladılar"

Bolat, savunma sanayinin ekonomiye katkısına ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye artık savunma sanayiinde dünyada ilk beş, ilk altıya giren bir ülke. 95 milyar dolarlık proje yönetiyor. 12 buçuk milyar dolar yıllık üretim yapıyor ve bu sene altı milyar doların üzerinde ihracat yapacağız. 52 bin insanımız savunma sanayinde çalışıyor. Dünya ülkeleri artık Türkiye'yi bir tedarik ülkesi olarak görmeye başladılar, siparişler yağıyor. Türkiye ekonomisine çok büyük katkı yapıyor. "

"Türkiye istihdamını artıran ihracat yapan güçlü bir ekonomi"

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyüme rakamlarına ilişkin şöyle konuştu:

"Türkiye büyüyen bir ekonomi. Hamdolsun son 20 yılda yüzde 4.5 bir ortalama büyüme kaydettik. Geçen yıl 5.6. Bu yıl dünya ekonomisi, dünya ticaretinin adeta durgunluğa girdiği bir dönemde Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 4, ikinci çeyrekte yüzde 3.8 büyüdü. İnşallah bunu daha da yukarıya taşıyacağız. Ama Türkiye büyüyen daha da istihdam sağlayan, istihdamını artıran, ihracat yapan güçlü bir ekonomi."



#Ömer Bolat
#Teknofest
#Ankara
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