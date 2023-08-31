Bakan Bolat Teknofest'te savunma sanayiinin önemine dikkat çekti: Türkiye bir tedarik ülkesi olarak görülüyor

"Türkiye artık savunma sanayiinde dünyada ilk beş, ilk altıya giren bir ülke. 95 milyar dolarlık proje yönetiyor. 12 buçuk milyar dolar yıllık üretim yapıyor ve bu sene altı milyar doların üzerinde ihracat yapacağız. 52 bin insanımız savunma sanayinde çalışıyor. Dünya ülkeleri artık Türkiye'yi bir tedarik ülkesi olarak görmeye başladılar, siparişler yağıyor. Türkiye ekonomisine çok büyük katkı yapıyor. "