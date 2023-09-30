Bakan Bolat'tan İsveç'e sorumluluk çağrısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alanlar cezasız kalmamalı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Bolat, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınlarında polis koruması eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçak eylemi lanetlediğini bildirdi.
Bolat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin tepkisini ifade etti.
- "İsveç'te Stockholm Büyükelçiliğimiz yakınlarında polis koruması eşliğinde Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan çirkin eylemi lanetliyorum. Gerçekleştirilen bu terörist eylem, sadece Sayın Cumhurbaşkanı'mıza değil, Türk milletine ve değerlerimize yapılan alçak bir saldırıdır. Cumhurbaşkanı'mızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında İsveç makamlarını gerekeni yapmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz."
Yine İsveç yine provokasyon
NATO'ya üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç skandallara doymuyor.
Geçtiğimiz günlerde, İsveç'te Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlenmişti.
İsveç'te NATO'ya üyelik süreci devam ederken daha önce de birçok yerde Türkiye, Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonlar yapılmıştı.