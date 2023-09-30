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Bakan Bolat'tan İsveç'e sorumluluk çağrısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alanlar cezasız kalmamalı

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınlarında polis koruması eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçak eyleme Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, provokasyonun sorumlularının cezasını çekmesi gerektiğini belirterek, "İsveç'te polis koruması eşliğinde Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan çirkin eylemi lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
13:56 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Bolat, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınlarında polis koruması eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçak eylemi lanetlediğini bildirdi.


Bolat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin tepkisini ifade etti.



Eylemin, polis korumasında yapıldığına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:
  • "İsveç'te Stockholm Büyükelçiliğimiz yakınlarında polis koruması eşliğinde Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan çirkin eylemi lanetliyorum. Gerçekleştirilen bu terörist eylem, sadece Sayın Cumhurbaşkanı'mıza değil, Türk milletine ve değerlerimize yapılan alçak bir saldırıdır. Cumhurbaşkanı'mızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında İsveç makamlarını gerekeni yapmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz."

Yine İsveç yine provokasyon

NATO'ya üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç skandallara doymuyor.


Geçtiğimiz günlerde, İsveç'te Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlenmişti.


İsveç'te NATO'ya üyelik süreci devam ederken daha önce de birçok yerde Türkiye, Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonlar yapılmıştı.




#Ömer Bolat
#İsveç
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#Stokholm Büyükelçiliği
#Ticaret Bakanlığı
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
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