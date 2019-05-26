Bakan Çavuşoğlu: Dışişleri Bakanlığı olarak dışarıda da hainlerin peşini bırakmıyoruz

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği, Yeşilköy'deki WOW Otel'de düzenlendiği iftar programında şehit yakınlarını buluşturdu.

Program, Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün vatan topraklarında şehit ve gazilerin sayesinde özgürce yaşanıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığının çok şehit veren bir kurum olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanlığı olarak da içeride olduğu gibi dışarıda da hainlerin peşini bırakmıyoruz. PKK, YPG, DHKP/C ne kadar terör örgütü varsa nerede yaşarlarsa yaşasınlar onların ensesindeyiz." diye konuştu.

Şehitlerin kanını hiçbir zaman yerde bırakmayacaklarının altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kahraman polislerimiz ve askerlerimiz içeride ve dışarıda şehitlerimize kasteden ve vatan topraklarımıza göz diken ne kadar hain varsa onları çukurlarına ve inlerine gömüyorlar. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. 15 Temmuz hain darbe gecesinde 251 şehit verdik ve içeride olduğu gibi dışarıda da FETÖ'cülere hesap sormak için tüm birimlerimizle beraber büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bugün dış politikamızın önceliklerinden birisi de içeride olduğu gibi dışarıdaki hainlerle de mücadele etmektir. O hainleri ülkemize getirerek, adalete teslim etmektir. Bu mücadelemizi sonuna kadar süreceğiz."

Çavuşoğlu, terörle ve teröre destek verenlerle mücadelenin hiçbir zaman bitmeyeceğini vurgulayarak, "Bizim şehitlerimize ve gazilerimize borcumuz var, bu mücadeleyi de hep birlikte sürdüreceğiz. Şehit yakınlarımızın metanetini ve vakarını görünce şehitlerimize ve ailelerimize ne kadar borçlu olduğumuzu bir kere daha hatırlıyoruz. Devletimiz, şehitlerimizin yakınlarını, ailelerini yalnız bırakmıyor ama devletimizin dışında Türkiye'nin her yerinde şehit yakınlarının derneklerini ve federasyonlarını da görüyoruz ve bu dayanışmayı takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sizinle bir araya gelmek bizim için şereftir"

Bu derneklerin arasında yer alan Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneğinin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Derneğin çalışmalarını çok anlamlı görüyoruz. 81 İlde Bir Hayal Projesi'ni de takdir ettiğimi müsaadenizle söylemek isterim. Bu projeye sanat ve spor camiasından dostlarımız başta olmak üzere herkes destek veriyor. Bu projemize bakanlık olarak biz de destek vermek istiyoruz. Çünkü şehitlerimiz ve şehitlerimizin aileleri bizim için çok önemlidir. Bakanlıkta bir kampanya başlatarak, 81 ildeki çocuklarımızı, özellikle eğitim ve kütüphane ile ilgili projelerinize destek vererek yalnız bırakmayacağız. Bundan sonra biz de bakanlığımızda onlarla sık sık bir araya geliyoruz. Her sene Büyükelçiler Konferansı'mıza şehit aileleri ve yakınlarını davet ediyor ve tüm şehitlerimizi anarak başlıyoruz. Sadece şehitler gününde değil. Bakanlık olarak, derneğimizin kardeşi olarak bilin, bundan sonra her zaman yanınızdayız. Sizinle bir araya gelmek bizim için şereftir, onurdur."

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Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya, şehit ve gazi çocuklarına sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kaya, "Derneğin gerçek sahibi çocuklarımızdır. Şimdi bu çocuklarımız bize emanetler. Günü geldiği zaman da bu dernek çocuklarımıza emanet olacaktır. Bizim başlattığımız bu hayrı, daimi neferleri çocuklarımız olacaktır." diye konuştu.

Program, plaket sunumu ve aile fotoğrafının çekimiyle sona erdi.