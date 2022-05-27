Bakan Çavuşoğlu: Görüş ayrılıklarının faydası olmadığını gördük

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Bakanlar yaptıkları ikili görüşme sonrası ortak Basın Toplantısı düzenledi.

#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BAE'li mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenliyor.

https://t.co/IQzRbusW5k — Yeni Şafak (@yenisafak) May 27, 2022

"KAPSAMLI BİR TİCARET ANLAŞMASI İMZALAMAK İSTİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu buradaki konuşmasında iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirdiğini açıklayarak, "Türk yatırımcılar yatırımlarını sürdürüyor. Bugün Afrika'da nasıl işbirliği yapabileceğimizi görüştük. Kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalaması konusunda mutabık kalmıştık. Bu yılın sonuna kadar imzaları atacağız. Körfezi Avrupa’ya bağlayacak çok önemli ulaştırma projeleri üzerinde çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

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İKİ ÜLKE ARASINDA POTANSİYEL VAR

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ise "Aramızdaki işbirliğini geliştirmek için potansiyel var. Bu konuda gayret göstermemiz firmalarımızın önünüz açmamız gerekiyor. Türkiye'de yeni fırsatları kollayacağız. Biz sadece Türkiye'de değil Türkiye ile beraber diğer ülkelerde de işbirliği yapmak istiyoruz. Çok büyük fırsatlar söz konusu" dedi.





KÖRFEZ BÖLGESİNDEKİ YENİ ADIMLAR

Bakan Çavuşoğlu basın toplantısında gazetecilerin Körfez bölgesindeki gelişmelerle ilgili sorduğu soruya şöyle cevap verdi;

"Geçmişte görüş ayrılıkları oldu, bunların bir faydası olmadığını gördük. Bizim aramızdaki bölünmelerin kimseye faydası yok. Öncelikle kendi aramızdaki ilişkileri düzeltelim ki başkalarına da faydamız olsun. Ukrayna savaşı dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

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İsrail'e yaptığımız ziyaret bu bağlamda faydalı oldu. Bizim İsrail ile görüş ayrılığımız olan konular belli ama diyaloğun faydasını gördük. Bu diyalog devam edecek. Filistinli kardeşlerimizin taleplerini İsrail'e ilettik.

Mısır ile görüşmeler sürüyor. Şimdi Libya'nın istikrarı için hep beraber çaba veriyoruz. Teröre karşı da beraber mücadele vermemiz gerek. Bu bölgenin istikrarı ve barışı açısından önemlidir."