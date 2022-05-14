Gündem Bakan Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya PKKya açık destek veriyor
ANKARA

Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya PKK'ya açık destek veriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya katılım talep eden İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Bu iki ülke, PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür. Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya PKKya açık destek veriyor
Mevlüt Çavuşoğlu

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin'in, Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini söylemesinin ardından İsveç'in de pazartesi günü bu yönde karar vereceği iddia edildi.

Gelişmeler sonrası dün açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz." demişti.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde
GÜNDEM
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA PKK'YA AÇIK DESTEK VERİYOR"

Bakan Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına girişte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Finlandiya ve İsveçli mevkidaşları ile bu akşam görüşeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, birazdan toplantı marjında çalışma yemeği marjında her iki bakanla da görüşeceklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, NATO üyeliği meselesinde Türkiye'nin tutumunun sebebinin gayet net olduğunu belirterek, "NATO bir birlik, uluslararası örgüt değil. NATO adı üstünde müttefiklik. Bu ne gerektirir? Bu sadece güvenlik meselesi değil, omuz omuza dayanışma gerektirir. Her alanda. Özellikle güvenlik konusunda bir tehdit olduğu zaman." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya PKK'ya açık destek veriyor
OYNAT 01:03
Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya PKK'ya açık destek veriyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya katılım talep eden İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Bu iki ülke, PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür. Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor.' dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, öte yandan "Ayrıca PKK'yla mücadelemizden dolayı bize yönelik çok kısıtlamalar getirdi. Tüm bunları elbette açık bir şekilde kendileriyle de diğer müttefiklerimizle de görüşeceğiz. " ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını başından bu yana desteklediğinin altını çizen Çavuşoğlu, geçmişte birçok NATO üyesinin, bazı üyelerin üyeliklerin karşı oldukları dönemde Türkiye'nin onların üyeliklerini desteklediğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Bu iki ülke PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür. Bunlar, dün de dahil olmak üzere her gün saldırılar gerçekleştiriyor. Dün askerimiz şehit oldu. Bu kabul edilemez. Bizim müttefiklerimizin terör örgütlerini desteklemesi kabul edilemez." dedi.

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi nedeniyle ihracat kısıtlamaları yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bizim savunma sanayimize, bizim müttefiklerimizden ithal ettiğimiz ürünlerde kısıtlamalar oldu." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Bu sebeple Türk halkının büyük bir kesimi bu ülkelerin üyeliklerine karşı. Çünkü bunlar PKK ve YPG terör örgütlerini destekleyen ülkeler. Bizlerden bu ülkelerin üyeliklerinin önüne geçmemizi ve engellememizi istiyorlar. Biz NATO müttefiklerimizle ve bu ülkelerle bu konuları konuşmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: Yapılması gereken açık
GÜNDEM
İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: Yapılması gereken açık
Trabzonspor kupasına kavuşuyor

Trabzonspor kupasına kavuşuyor

Trabzon'daki kutlamaları bu haberden anbean takip edebilirsiniz.
Şampiyon küme düştü

Şampiyon küme düştü

TFF 1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu.
YÖK Başkanı Özvar duyurdu: NFT ve Blockchain ile ilgili yeni bölümler geliyor

​Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuşuyor.

​Ekipler alarma geçti: İnceleme başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.