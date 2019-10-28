Gündem Bakan Çavuşoğlu Norveçte PKKlıların hain saldırısına uğrayan Türk aile ile telefonda görüştü
ANKARA

Bakan Çavuşoğlu Norveç'te PKK'lıların hain saldırısına uğrayan Türk aile ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oslo'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırdığı Kökyer ailesi ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'in başkenti Oslo'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan Türk aile ile görüştü.

Çavuşoğlu, saldırıya uğrayan aileyi aradı

  • Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, içinde bir bebek de olan aracı saldırıya uğrayan Kadir Kökyer'i arayarak, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

PKK yandaşları Norveç'te küçük çocuğun da bulunduğu Türk ailenin aracına saldırdı
OYNAT 01:27
PKK yandaşları Norveç'te küçük çocuğun da bulunduğu Türk ailenin aracına saldırdı
Norveç'in Oslo kentinde ellerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları bulunan grup, yoldan geçen ve içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. Norveç polisinin gözleri önünde gerçekleşen olayda, otomobilin camları çatladı. Otomobilin içinden çekilen görüntülerde, çocuğun ağladığı görüldü.

Norveç Türk Dernekleri Federasyonu, bağlı dernekler ve Türk sivil toplum kuruluşlarınca Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenlenmiş ve eylemin ardından terör örgütü PKK yandaşları gösteriden dönenlere saldırmıştı.

İçinde bir bebek ile ailesinin bulunduğu araca taş ve sopalarla yapılan saldırı görüntülenmişti.

Norveç'te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı
DÜNYA
Norveç'te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı
  • Saldırılan araçtaki Tuğba Kökyer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "PKK'lılar tarafından neredeyse arabamızda öldürülüyorduk. Arabadaki Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan darbettiler." ifadelerini kullanmıştı.
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