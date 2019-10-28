Bakan Çavuşoğlu Norveç'te PKK'lıların hain saldırısına uğrayan Türk aile ile telefonda görüştü

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Osmanlı eserlerine Yunan zulmü

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, “Yunanistan’da 400-500 yıllık eserlerimiz var. Bunlar, Osmanlı mimari eserleri olarak değil de ‘Müslüman eserleri’ olarak tescil edilince, ülke olarak müdahil olamıyoruz. Bir çeşme bile tamir ettiremiyoruz” dedi.