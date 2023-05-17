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Bakan Çavuşoğlu'ndan Charlie Hebdo'nun alçak kapağına tepki: İnsanlıktan nasibini almamış rezil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınlarıyla tanınan Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun son sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi.

12:29 . 17/05/2023 Çarşamba
AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlıktan nasibini almamış rezil Charlie Hebdo, Türk milletine hakaret etmeye devam ediyor. Unutmayalım! Kötülüğe methiye düzenler, her zaman kendi nefret ve fesatlıklarında boğulurlar. Asıl ibretlik olan, Türk milletinin özgür iradesini çeşitli oyunlarla alt edemeyenlerin çaresizce kadere bel bağlamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Derginin bugünkü sayısının kapağında, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir küvet içinde çizilmiş ve Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulunulmuştu. Çizimin yanına "Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak." ifadesi yazılmıştı.



#Mevlüt Çavuşoğlu
#Fransız dergisi Charlie Hebdo
#Dışişleri Bakanı
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