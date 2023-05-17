Bakan Çavuşoğlu'ndan Charlie Hebdo'nun alçak kapağına tepki: İnsanlıktan nasibini almamış rezil

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlıktan nasibini almamış rezil Charlie Hebdo, Türk milletine hakaret etmeye devam ediyor. Unutmayalım! Kötülüğe methiye düzenler, her zaman kendi nefret ve fesatlıklarında boğulurlar. Asıl ibretlik olan, Türk milletinin özgür iradesini çeşitli oyunlarla alt edemeyenlerin çaresizce kadere bel bağlamalarıdır." ifadelerini kullandı.