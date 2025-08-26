Bakan Fidan Dublin'de: İrlandalı mevkidaşı Harris ile görüştü

Simon Harris - Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Dublin’de İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Ticaret ile Savunma Bakanı Simon Harris ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile Dublin'de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Fidan'ın İrlanda'daki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Buna göre Fidan, ülkenin başkenti Dublin'de İrlandalı mevkidaşı Harris ile görüştü.
