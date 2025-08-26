Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Fidan Dublin'de: İrlandalı mevkidaşı Harris ile görüştü

Bakan Fidan Dublin'de: İrlandalı mevkidaşı Harris ile görüştü

17:4526/08/2025, Salı
G: 26/08/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Simon Harris - Hakan Fidan
Simon Harris - Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Dublin’de İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Ticaret ile Savunma Bakanı Simon Harris ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile Dublin'de bir araya geldi.



Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Fidan'ın İrlanda'daki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.


Buna göre Fidan, ülkenin başkenti Dublin'de İrlandalı mevkidaşı Harris ile görüştü.




#Dışişleri
#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
#İrlanda Başbakan Yardımcısı
#Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nüfusu en kalabalık ilçelerin listesi güncellendi! 82. 83. 84. kodlu plakaları hazır