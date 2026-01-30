Bakan Fidan: İran'a karşı askeri müdahaleye karşıyız

Bakan Fidan açıklamalarına şu şekilde devam etti;

Bölgemizin istikrar ve güvenliği dış politikamızın temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretmemiz gerektiğini savunuyoruz.

'Yakından takip ediyoruz'

Bu çerçevede komşumuz İran'ın huzur ve refahı hem bizim hem bölgemiz için büyük önem taşımaktadır.

İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Protestolarda meydana gelen ölümler nedeniyle derin üzüntü duyduğumuzu ve İran halkına başsağlığı dileklerimizi yinelemek isterim.

'PKK gelişen olaylardan fırsat istifade etmeye çalışıyor'

Hadiselerin büyük ölçüde yatışması memnuniyet vericidir. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. Diğer taraftan PKK terör örgütünün gelişen olaylardan fırsat istifade etmeye çalıştığını gördük.

Bu durum PKK/PJAK terör örgütünün sadece Türkiye için değil İran için de tehlike olduğunu göstermiştir. PKK terör örgütü ile ortak mücadele sergilememiz gerektiğini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum.

'Müzakereyi ve diplomasiyi savunuyoruz'

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin tekrar başlaması hayati önem taşıyor. Müzakereler aynı zamanda İran yönelik yaptırımların kaldırılmasın ve İran'ın uluslararası ekonomik sistem ile bütünleşmesinin yolunu açacaktır. Bu adımlar tüm taraflara önemli kazanımlar sağlayacaktır.

Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm muhataplarımıza, İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. Sayın cumhurbaşkanımız da Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran'a yönelik askeri müdahaleye karşı olduğumuzu buradan tekrar ediyoruz ve bunun işe yarayacağına inanmıyoruz. Bölge ülkeleri huzur, istikrar ve barış istemektedir. Bu bağlamda tarafları barış masasına davet ediyoruz.

'İsrail istikrara zarar veriyor'

Öte yandan İsrail'in, ABD'yi İran'a askeri saldırı düzenleme ikna etmeye çalıştığını da görmekteyiz.

İsrail'in bu çabaları, bölgemizin kırılgan istikrarına büyük zarar verme potansiyeli taşımakta.

ABD yönetiminin sağ duyulu davranarak buna müsade etmeyeceğini düşünüyoruz. İsrail, bölgedeki istikrarsızlaştırma politikalarına son vermelidir.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin açıklamaları şu şekilde;

'Müzakerelere hazırız'

ABD iyi niyet göstermiyor, İran müzakerelere hazır. Türkiye'nin yaklaşımını destekliyoruz, müzakere güven temelinde olmalı.



