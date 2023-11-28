Bakan Fidan'dan Brüksel'de Gazze diplomasisi: Stoltenberg ve Blinken ile peş peşe görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gazze diplomasisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Toplantı öncesinde gerçekleşen görüşmelerde, Gazze’deki son gelişmeler ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ele alındı.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantı kapsamında, "Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde", Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesinin planlandığı kaydedildi.