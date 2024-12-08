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Bakan Fidan'dan Suriye ve Lübnan diplomasisi: Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü

Bakan Fidan'dan Suriye ve Lübnan diplomasisi: Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü

16:348/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Suriye ve Lübnan'a ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Suriye ve Lübnan'a ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Suriye ve Lübnan'a ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, geçiş döneminin düzenli olmasının önemine değinilerek, Suriye'nin kaosa sürüklenmemesi ve terör örgütlerinin güç kazanmaması için uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiği kaydedildi. Öte yandan Suriye'deki gelişmelerin Lübnan'a olumsuz biçimde yansımamasının önemi vurgulanırken Lübnan'daki durum da ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Fransız mevkidaşı Barrot telefonda görüştü.

Görüşmede, geçiş döneminin düzenli olmasının önemine değinilerek, Suriye'nin kaosa sürüklenmemesi ve terör örgütlerinin güç kazanmaması için uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiği kaydedildi.

Görüşmede Lübnan'daki durum da ele alındı, Suriye'deki gelişmelerin Lübnan'a olumsuz biçimde yansımamasının önemi vurgulandı.

#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
#Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot
#suriye

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