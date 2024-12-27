Bakan Fidan’ın diplomasi trafiği 387 bin kilometre yol kat etti

2024 yılı, Türkiye’nin diplomasi tarihine yoğun bir faaliyet dönemi olarak geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakaten olmak üzere toplam 48 farklı ülkeye 82 yurtdışı ziyarette bulunarak dünya çapında 387 bin 736 kilometre yol kat etti. Bu ziyaretler, Türkiye’nin küresel arenadaki aktif rolünü pekiştirirken, diplomasi trafiğine dair dikkat çeken istatistikler ortaya koydu.