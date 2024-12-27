Bakan Fidan’ın diplomasi trafiği 387 bin kilometre yol kat etti

2024 yılında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel diplomaside aktif bir rol üstlenerek 82 yurtdışı ziyareti, 289 ikili görüşme ve 44 çok taraflı toplantıyla dikkat çekti.
2024 yılı, Türkiye’nin diplomasi tarihine yoğun bir faaliyet dönemi olarak geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakaten olmak üzere toplam 48 farklı ülkeye 82 yurtdışı ziyarette bulunarak dünya çapında 387 bin 736 kilometre yol kat etti. Bu ziyaretler, Türkiye’nin küresel arenadaki aktif rolünü pekiştirirken, diplomasi trafiğine dair dikkat çeken istatistikler ortaya koydu.
44 toplantıya katıldı
Bakan Fidan, 2024 yılı boyunca 111 farklı ülkeden mevkidaşıyla toplamda 289 görüşme gerçekleştirdi ve 38 ülkenin dışişleri bakanını Türkiye’de ağırladı. Çok taraflı diplomasiye de büyük önem veren Fidan, 12’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’a refakaten olmak üzere 44 farklı çok taraflı toplantıya katılım sağladı. Öte yandan, 2024 yılında yabancı muhataplarla çeşitli seviyelerde toplam 146 telefon görüşmesi yapıldı.
Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki yoğun temposu, Fidan liderliğinde etkin bir şekilde sürdürüldü. Bu rakamlar, 2024 yılı itibarıyla Türk diplomasisinin dünya genelindeki etkinliğini gözler önüne seriyor.