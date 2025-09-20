Bakan Göktaş: Selin vurduğu Rize’ye ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin açıklama yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin, "Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahadayız" ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Rize'de yoğun yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahadayız. Geçmiş olsun Rize."
