Bakan Göktaş'tan açıklama: Anne ve babanın doğum izni artıyor

"Dünyada ilk yasaklayan ülke Avustralya, 16 yaş altı. Benzer şekilde Avrupa'da pekçok ülke şu anda benzer düzenlemeleri hayata geçirdi. İngiltere, şu anda benzer çalışmayı gündemine aldı. Amerika'da bazı eyaletler gündemine aldı. Dünyada pek çok ülkenin çocuklarımızı korumak adına benzer adımlar attığını görüyoruz. Maalesef sosyal medyada çocuklarımız pek çok olumsuz içeriğe de maruz kalabiliyor. Onların fiziksel, psikolojik, zihinsel gelişimlerine de mani olan pekçok içerikle karşı karşıyalar. Dolayısıyla da burada da sosyal medya yapımcılarına yükümlülükler getiriyoruz. Onların da bu konuda çocuklarımızı korumak adına önlem almalarını öngörüyoruz."