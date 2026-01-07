Bakan Göktaş'tan açıklama: Anne ve babanın doğum izni artıyor

Anne ve baba adaylarını yakından ilgilendiren doğum izni düzenlemesinde sona yaklaşıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık olarak çalışmaların tamamlandığını, doğum izni düzenlemesinin önümüzdeki haftalarda Meclis'e gelmesini beklediklerini bildirdi.
Bakan Göktaş, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Doğum izninin artırılması ve sosyal medya kullanım yaşına ilişkin düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, doğum izni çalışmalarını tamamladıklarını, önümüzdeki haftalarda Meclise taşıyacaklarını belirtti. Bakan Göktaş, sosyal medya kullanım yaşına sınır getirilmesiyle ilgili de gerekli çalışmalara başladıklarını duyurdu.
Özel sektörde çalışanlarının doğum izni kaç gün olacak?
Sosyal medya düzenlemesi
Yaklaşık 1,5 senedir düzenleme üzerinde çalıştıklarına işaret eden Göktaş, şunları kaydetti: