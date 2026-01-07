Yeni Şafak
Bakan Göktaş'tan açıklama: Anne ve babanın doğum izni artıyor

Bakan Göktaş'tan açıklama: Anne ve babanın doğum izni artıyor

14:127/01/2026, Çarşamba
IHA
Bakan Göktaş, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı
Bakan Göktaş, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı

Anne ve baba adaylarını yakından ilgilendiren doğum izni düzenlemesinde sona yaklaşıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık olarak çalışmaların tamamlandığını, doğum izni düzenlemesinin önümüzdeki haftalarda Meclis'e gelmesini beklediklerini bildirdi.

Bakan Göktaş, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Doğum izninin artırılması ve sosyal medya kullanım yaşına ilişkin düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, doğum izni çalışmalarını tamamladıklarını, önümüzdeki haftalarda Meclise taşıyacaklarını belirtti. Bakan Göktaş, sosyal medya kullanım yaşına sınır getirilmesiyle ilgili de gerekli çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Özel sektörde çalışanlarının doğum izni kaç gün olacak?

Doğum izninin arttırılmasına yönelik çalışmaları tamamladıklarını ve önümüzdeki haftalarda Mecliste komisyon aşamasından sonra yasalaşmasını öngördüklerini belirten Bakan Göktaş,
"Doğum izninin yasalaşmasını, Meclisteki milletvekillerinin komisyon aşamasından sonra öngörüyoruz. Bu konu, Meclisteki çalışma usulüne göre yürütülecek. En kısa zamanda önümüzdeki haftalarda Genel Kurula gelmesini bekliyoruz. Doğum izni çalışmamız tamamlandı. 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını önerdik. Mevcut olarak doğum izninde olanlar da bu durumdan yararlanacak. Babalık iznini ise özel sektörde 5 günden 10 güne çıkarmayı çalışmamıza ekledik. ‘Aile Yılı’nda ailelerimizin refahını sahadan gelen talepler doğrultusunda hayata geçireceğiz.
diye konuştu.

Sosyal medya düzenlemesi

Göktaş, 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine yönelik soru üzerine
"Düzenleme getirmeyi öngörüyoruz aynı pakette. Yine Meclis'teki çalışma durumuna göre, milletvekillerimiz tarafından da çalışma tamamlandıktan sonra, teklif olarak meclis başkanlığına sunulacak, ilgili komisyon görüşmelerinden sonra da genel kurula gelecektir."
diye konuştu.

Yaklaşık 1,5 senedir düzenleme üzerinde çalıştıklarına işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Dünyada ilk yasaklayan ülke Avustralya, 16 yaş altı. Benzer şekilde Avrupa'da pekçok ülke şu anda benzer düzenlemeleri hayata geçirdi. İngiltere, şu anda benzer çalışmayı gündemine aldı. Amerika'da bazı eyaletler gündemine aldı. Dünyada pek çok ülkenin çocuklarımızı korumak adına benzer adımlar attığını görüyoruz. Maalesef sosyal medyada çocuklarımız pek çok olumsuz içeriğe de maruz kalabiliyor. Onların fiziksel, psikolojik, zihinsel gelişimlerine de mani olan pekçok içerikle karşı karşıyalar. Dolayısıyla da burada da sosyal medya yapımcılarına yükümlülükler getiriyoruz. Onların da bu konuda çocuklarımızı korumak adına önlem almalarını öngörüyoruz."



