Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Kamuda 1573 engelli vatandaş istihdam edilecek

Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Kamuda 1573 engelli vatandaş istihdam edilecek

13:3731/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Bakan Göktaş, yeni yılda EKPSS ile 1573 istihdam daha sağlanacağını açıkladı.
Bakan Göktaş, yeni yılda EKPSS ile 1573 istihdam daha sağlanacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yeni yılda EKPSS kapsamında 1573 engelli vatandaşın kamu kurumlarında istihdamının sağlanacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,
"Yeni yılla birlikte EKPSS'den sınava girecek kardeşlerimize güzel bir haber paylaşmak istiyorum. 1573 yeni istihdamımız olacak. Önümüzdeki günlerde kılavuzumuzu hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sitesinde hem de ÖSYM'nin resmi web sayfasında paylaşacağız."
dedi.

Bakan Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Burada engelli bireylerle bir araya gelen Göktaş, merkezdeki atölyelerde yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı, ürünleri inceledi.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, yılın son gününde Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireylerle bir araya geldiklerini, yeni yıllarını kutladıklarını söyledi. Buradaki engelli bireylerle yıl içinde zaman zaman buluştuklarını anımsatan Göktaş, çalışmaların farklı atölyelerde devam ettiğini, bugün de yeni çalışmaları yakından incelediklerini belirtti.

"Son 23 yılda kamuda engelli istihdamını tam 15 kat artırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devrim niteliğinde politikalar hayata geçirdiklerini aktaran Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü var olmaları adına pek çok çalışma hayata geçirdik. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı). Son 23 yılda kamuda engelli istihdamını tam 15 kat artırarak sayıyı 82 bin 626'ya yükselttik. Yeni yılla birlikte EKPSS'den sınava girecek kardeşlerimize güzel bir haber paylaşmak istiyorum. 1573 yeni istihdamımız olacak. Önümüzdeki günlerde kılavuzumuzu hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sitesinde hem de ÖSYM'nin resmi web sayfasında paylaşacağız. Hem engelli bireylerimize hem ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yılın milletimize, ülkemize, sizlere sağlık, mutluluk, esenlikler getirmesini diliyorum."



#Mahinur Özdemir Göktaş
#EKPSS
#engelli
#istihdam
#Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmangazi Köprüsü ücreti 2026 ne kadar? Araç sınıfına göre güncel Osmangazi Köprüsü güncel geçiş ücreti tarifesi