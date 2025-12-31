Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Kamuda 1573 engelli vatandaş istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yeni yılda EKPSS kapsamında 1573 engelli vatandaşın kamu kurumlarında istihdamının sağlanacağını açıkladı.
Bakan Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.
Burada engelli bireylerle bir araya gelen Göktaş, merkezdeki atölyelerde yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı, ürünleri inceledi.
Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, yılın son gününde Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireylerle bir araya geldiklerini, yeni yıllarını kutladıklarını söyledi. Buradaki engelli bireylerle yıl içinde zaman zaman buluştuklarını anımsatan Göktaş, çalışmaların farklı atölyelerde devam ettiğini, bugün de yeni çalışmaları yakından incelediklerini belirtti.
"Son 23 yılda kamuda engelli istihdamını tam 15 kat artırdık"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devrim niteliğinde politikalar hayata geçirdiklerini aktaran Göktaş, şu ifadeleri kullandı: