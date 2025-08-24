Yeni Şafak
Bakan Göktaş'tan Mersin'de hayatını kaybedenler için taziye mesajı

12:5424/08/2025, Pazar
AA
Bakan Göktaş'tan, Mersin'deki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'in Erdemli ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden devlet koruması altındaki Farah ve bakım personeli Yıldız Polat için başsağlığı diledi.

Bakan Göktaş, NSosyal'deki hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Mersin'in Erdemli ilçesinde, Diyarbakır'dan yaz kampı için yola çıkan evlatlarımızı taşıyan aracın trafik kazası geçirmesi sonucu bir yavrumuzun ve bir bakım personelimizin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Evladımız Farah'a ve kıymetli bakım personelimiz Yıldız Polat'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralıların bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun."




#Mahinur Özdemir Göktaş
#Mersin
#Taziye mesajı
#trafik kazası
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
