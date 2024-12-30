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Bakan Göktaş'tan Narin davası açıklaması: "Cezaya itiraz edeceğiz"

Bakan Göktaş'tan Narin davası açıklaması: "Cezaya itiraz edeceğiz"

13:1630/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bakan Göktaş, Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz edeceklerini ifade etti.
Bakan Göktaş, Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz edeceklerini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz edeceklerini açıkladı.

Göktaş, Niğde Valiliği ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlık olarak Narin Güran cinayeti sürecine en başından itibaren müdahil olduklarını belirtti. Bakan Göktaş, "Narin davasında gerekçeli kararı bekliyoruz. Nevzat'ın cezasına itiraz edeceğiz" dedi.


Nevzat Bahtiyar.

"Davalara müdahil olduk, takip ettik"

"Bakanlığımız gerekli tüm çalışmalarda adım adım yer aldı. Hiçbir karar tabii ki Türkiye'nin evladı Narin'i geri getiremez." ifadelerini kullanan Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "Biz bakanlık olarak hem ilk hem ikinci davaya avukatlarımızla hem müdahil olduk hem de tüm aşamada da orada avukatlarımız etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirdi. Nevzat Bahtiyar hakkında verilen bir karar var. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Mahkemenin gerekçeli kararı geldikten sonra, bu cezaya da itiraz edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. İlk günden itibaren bütün hukuki süreci de yakından takip ettik, avukatlarımız duruşmaları takip etti. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde de bu dava için özel bir ekip oluşturduk. Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum."


Nevzat Bahtiyar hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.


#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Narin Güran
#Nevzat Bahtiyar

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