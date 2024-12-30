Bakan Göktaş'tan Narin davası açıklaması: "Cezaya itiraz edeceğiz"

"Bakanlığımız gerekli tüm çalışmalarda adım adım yer aldı. Hiçbir karar tabii ki Türkiye'nin evladı Narin'i geri getiremez." ifadelerini kullanan Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "Biz bakanlık olarak hem ilk hem ikinci davaya avukatlarımızla hem müdahil olduk hem de tüm aşamada da orada avukatlarımız etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirdi. Nevzat Bahtiyar hakkında verilen bir karar var. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Mahkemenin gerekçeli kararı geldikten sonra, bu cezaya da itiraz edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. İlk günden itibaren bütün hukuki süreci de yakından takip ettik, avukatlarımız duruşmaları takip etti. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde de bu dava için özel bir ekip oluşturduk. Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum."