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Gündem Bakan Gül Ayasofyanın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir
POLİTİKA

Bakan Gül: Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir

Adalet Bakanı Gül, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin "Turnikeyle girilen tek camidir, bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir. Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinin yerine getirilmesidir. Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir" dedi.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kovid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, "Avukatlık mesleği ve savunmanın güçlenmesi için diyalogları, iş birliğini artıracağız." dedi.

"Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir"

TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesi konusuna değinen Gül, "Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir." ifadesini kullandı.

"Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar"

Adalet Bakanı Gül, "Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar. Tüm çalışmalarda savunmayı güçlendiren bir yapı bizim arzumuzdur." şeklinde konuştu.

"Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar verecek"

Gül, infaz düzenlemesiyle otomatik iyi halliliğin kalkacağını ve buna bir heyetin karar vereceğini söyledi.

"İç tüzüğe de Anayasa'ya da uygun bir düzenleme"

Seçim mevzuatı da dahil olmak üzere tüm yaklaşımlara, 'AK Parti'ye nasıl yarar' değil, 'Ülke demokrasisine nasıl katkı sağlar' açısından baktıklarını dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"İnfaz düzenlemesi İç tüzüğe de Anayasa'ya da uygun bir düzenleme. CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusunun yersiz olduğunu ve hukuki temele dayanmadığını düşünüyorum."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir"

Adalet Bakanı Gül, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Turnikeyle girilen tek camidir, bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir. Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinin yerine getirilmesidir. Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir." dedi.

"Zaruri yapılması gereken değişikliklerin masaya getirilmesini hedefliyoruz"

Seçim Kanunu tartışmalarına değinen Bakan Gül, "Zaruri yapılması gereken değişikliklerin masaya getirilmesini ve tüm partilerle müzakere edilmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, "Bir cana, bir kadına daha el uzanmaması için ne yapmamız gerekiyorsa hükümet olarak, yargısal yönüyle de yapmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Cezaevlerinde sayımlar parmak izi ile yapılacak"

Cezaevlerinde günde iki defa sayım yapıldığını ve artık sayımların parmak iziyle yapılacağını belirten Gül, "Cezaevinde olan, uzun süre annesini, babasını göremeyenler var, cezaevinden görüntülü görüşülebilecek bir sistem kuruyoruz." dedi.

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