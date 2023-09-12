Bakan Işıkhan 'İŞKUR Yol Arkadaşım' tırını uğurlama törenine katıldı

"Öncelikle gençler başta olmak üzere her ailede en az bir çalışanın olması bizim çok önemli politika stratejimiz. Geleceğin mesleklerine yönelik gençlerin kariyer farkındalıklarını artıracak program ve faaliyetlerin seviyesini, sayılarını artıracağız. Bu sebeple bugün açılışını gerçekleştireceğimiz kampanyamız için yola çıkacak olan tırımız özellikle ulaşılması zor gençlerimize de ulaşıp onlarla temasa geçecek ve onlara İŞKUR, sosyal devlet olarak yanlarında olduğumuzu hissettirecek en önemli araçtır. Bugün gençlerimizin geleceğini inşa etmesine yardımcı olacak bu kampanyanın açılışını gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle buradan tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, 'İŞKUR Yol Arkadaşım hep yanında olacaktır.' demek istiyorum."