Bakan Işıkhan 'İŞKUR Yol Arkadaşım' tırını uğurlama törenine katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Türkiye ve Avrupa Birliği ortak finansmanı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen, gençlere istihdam sağlamayı amaçlayan "İŞKUR Yol Arkadaşım" kampanya tırı uğurlama töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleşti.
Tören kapsamında uğurlanan tır, 12 Eylül ile 25 Ekim 2023 tarihleri arasında Mardin, Van, Erzurum, Rize, İzmir, Edirne, Bursa, Eskişehir, Afyon, Konya, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Sivas ve Samsun olmak üzere toplam 15 ili ziyaret edecek. Tanıtım tırı, uğradığı illerde işsiz gençlerle bir araya gelerek, 15 ile 29 yaş arası gençlerin istihdam edilmesine katkı sağlayacak.
Projeyle eğitimde ve istihdamda yer almayan 15-29 yaş aralığındaki gençlerin iş arama süreçlerinde daha kapsamlı ve bireyselleştirilmiş biçimde, ihtiyaçlarına duyarlı programın gerçekleştirileceğini dile getiren Işıkhan, beşeri sermayelerini geliştirmemeleri nedeniyle eğitim ve istihdamdan kopan genç nüfusu tanımlamak için kullanılan "NEET" kavramının uluslararası düzeyde gittikçe önemini artıran bir özelliğe kavuştuğunu söyledi.
İŞKUR aracılığıyla kalfa programı, staj portalı, İŞKUR Kampüste, iş kulüpleri, kariyer günleri, sanal istihdam fuarları gibi birimlerle gençlere önemli hizmetler sunduklarını ifade eden Işıkhan, "NEET"lere yönelik özel tedbir almanın İŞKUR için önemli politika alanı ve sorumluluk olduğunu anlattı.
NEET'lerin büyük kısmının ulaşılması zor gruplar olarak değerlendirildiğinin altını çizen Işıkhan, bu nedenle açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında NEET'lerle ilgili hedef ve politikaların belirlendiğini bildirdi.
'Her ailede en az bir çalışanın olması en önemli stratejimiz'
Işıkhan, bu kapsamda Bakanlığa, NEET'lerin istihdam piyasasına katılmalarına yönelik önemli sorumlulukların verildiğini aktararak şunları kaydetti:
- "Öncelikle gençler başta olmak üzere her ailede en az bir çalışanın olması bizim çok önemli politika stratejimiz. Geleceğin mesleklerine yönelik gençlerin kariyer farkındalıklarını artıracak program ve faaliyetlerin seviyesini, sayılarını artıracağız. Bu sebeple bugün açılışını gerçekleştireceğimiz kampanyamız için yola çıkacak olan tırımız özellikle ulaşılması zor gençlerimize de ulaşıp onlarla temasa geçecek ve onlara İŞKUR, sosyal devlet olarak yanlarında olduğumuzu hissettirecek en önemli araçtır. Bugün gençlerimizin geleceğini inşa etmesine yardımcı olacak bu kampanyanın açılışını gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle buradan tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, 'İŞKUR Yol Arkadaşım hep yanında olacaktır.' demek istiyorum."
Programda ayrıca İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsani ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Laurent Guirkinger konuşma yaptı.