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Bakan Işıkhan: Şanlı tarihimize yakışır bir istikbalin inşası hepimizin en temel görevidir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Bakan Işıkhan mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılında, başta çalışma hayatı olmak üzere sorumluluk alanlarını Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir konuma taşıyabilmek için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini bildirerek "Şanlı tarihimize, büyük milletimize ve yüce devlet geleneğimize yakışır bir istikbalin inşası, hepimizin en temel görevlerinden birisidir. Siyasette, ekonomide, sanatta, kültürde ve ilimde, kısacası hayatın her alanında medeniyet değerlerimizi yüceltmek, tarihi ve milli sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

13:52 - 29/10/2023 dimanche
AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet'in 100. yılında, başta çalışma hayatı olmak üzere sorumluluk alanlarını Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir konuma taşıyabilmek için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.


Bakan Işıkhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne kavuşmanın gururu içinde olduklarını belirtti.

Ağır bedeller ödeyerek, kan dökerek, can vererek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Cumhuriyet'in kurulduğuna işaret eden Işıkhan, Türkiye'yi, küresel ölçekte hak ettiği konuma ulaştırmak için durmaksızın, yorulmaksızın çalıştıklarını vurguladı.


Bakan Işıkhan, mesajında şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimize, büyük milletimize ve yüce devlet geleneğimize yakışır bir istikbalin inşası, hepimizin en temel görevlerinden birisidir. Siyasette, ekonomide, sanatta, kültürde ve ilimde, kısacası hayatın her alanında medeniyet değerlerimizi yüceltmek, tarihi ve milli sorumluluğumuzdur.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Cumhuriyet'imizin 100. yılını idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, başta çalışma hayatı olmak üzere doğrudan ya da dolaylı olarak temas ettiğimiz her bir sorumluluk alanımızı, sosyal devlet anlayışıyla ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir konuma hep birlikte taşıyabilmek için gururla emekle özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.


Bu kutlu yolda, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün dünyaya unutulmaz bir tarihi miras bırakacağına inandığımız ikinci yüzyılının mimarı, dünyada ümitle bakan yüzünü bize çevirmiş tüm mazlum, hakkı yenmiş, hukuku çiğnenmişlerin haklı mücadelesinin şahsında tecessüm ettiği başkomutanımız, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aziz milletimizin duası ve Allah’ın yardımıyla, sarsılmaz bir iradeyle yürümeye devam edeceğiz."


Türkiye'deki ve dünyadaki tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Işıkhan, "Rabb'im yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyorum. Ülkemizin miladı olan bu özel gün vesilesiyle milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. İstikbalimiz ve istiklalimiz uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin ruhları şad, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıldönümü kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.


Kurtulmuş'tan 29 Ekim mesajı: Hakkın iyinin ve güzelin hakim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz
Kurtulmuş'tan 29 Ekim mesajı: Hakkın iyinin ve güzelin hakim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Aziz milletimizin, tam bağımsız Türkiye'nin inşası ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması doğrultusunda gösterdiği inancı ve çabayı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıyla taçlandırma gayreti içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda çok büyük mesafeler kat ederek geldiğimiz bu noktada hakkın, iyinin ve güzelin hakim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





#29 Ekim
#Cumhuriyet'in 100. yılı
#Çalışma hayatı
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan
#Cumhuriyet Bayramı
il y a 2 heures
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