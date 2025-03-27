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Bakan Işıkhan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Emin adımlarla birlikte inşa ediyoruz

Bakan Işıkhan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Emin adımlarla birlikte inşa ediyoruz

16:0527/03/2025, Perşembe
AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalışma hayatında gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin video mesajında, "Helal kazanca ve hakka yürekten inananların, çalışmayı ibadet olarak görenlerin, emeği ve alın terini mukaddes sayanların, millete efendi değil hizmetkar olmayı düstur edinenlerin güçlü ve fedakar omuzlarında Türkiye Yüzyılı'nı emin adımlarla birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalışma hayatında gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin video paylaştı.


Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Helal kazanca ve hakka yürekten inananların, çalışmayı ibadet olarak görenlerin, emeği ve alın terini mukaddes sayanların, millete efendi değil hizmetkar olmayı düstur edinenlerin güçlü ve fedakar omuzlarında Türkiye Yüzyılı'nı emin adımlarla birlikte inşa ediyoruz." ifadelerine yer verdi.


Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma hayatına dair açıkladığı bazı reform ve müjdeler ile Işıkhan'ın işçi ve memurlarla bir araya geldiği programlardan kesitler de yer aldı.




#Vedat ışıkhan
#Türkiye yüzyılı
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

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