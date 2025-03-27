Bakan Işıkhan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Emin adımlarla birlikte inşa ediyoruz

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Helal kazanca ve hakka yürekten inananların, çalışmayı ibadet olarak görenlerin, emeği ve alın terini mukaddes sayanların, millete efendi değil hizmetkar olmayı düstur edinenlerin güçlü ve fedakar omuzlarında Türkiye Yüzyılı'nı emin adımlarla birlikte inşa ediyoruz." ifadelerine yer verdi.