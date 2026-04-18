Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Bakan Kacır'dan Antalya'da yoğun diplomasi trafiği

15:2818/04/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Görüşmelerde barış, istikrar ve küresel işbirliği vurgusu öne çıktı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında çeşitli ülkelerden üst düzey isimlerle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde bölgesel ve küresel ölçekte barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ile sanayi, teknoloji ve uzay alanındaki ortak çalışma fırsatları ele alındı.

Kacır, NSosyal hesabından ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Antalya Diplomasi Forumu marjında Kosova Başbakan Yardımcısı Sayın Fikrim Damka, Sırbistan Dışişleri Bakanı Sayın Marko Durıc, Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Sayın Hind Kabavat, Singapur Devlet Bakanı Sayın Gan Siow Huang, Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı, önceki dönem Dışişleri ve Savunma Bakanı Sayın Celso Amorim, Uluslararası Uzay Federasyonu İcra Direktörü Sayın Christian Feichtinger ile verimli görüşmeler yaptık. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde barış, istikrar ve refah adına ortaya koyduğu küresel vizyona, sanayi ve teknolojide güçlü işbirlikleriyle katkı sunmaya devam edeceğiz."



#Antalya Diplomasi Forumu
#diplomasi trafiği
#Mehmet Fatih Kacır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
