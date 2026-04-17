Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev İran savaşının etkilerini Antalya'da görüştü: Süreç barışla sonuçlanmalı

20:5717/04/2026, vendredi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Antalya Diplomasi Forumu'nda görüştü. İki lider iki ülke arasındaki ilişkilerin yanında İran'daki savaşın olumsuz etkilerini ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeleri sağduyu ve serinkanlılıkla yönettiklerini, sürecin barışla sonuçlanması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü ifade etti.

İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Aliyev ile Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre iki lider, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

"İlişkiler daha ileri seviyelere taşınmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında ticaret, enerji ve savunma sanayisi alanlarında işbirliğini derinleştirme, ilişkileri daha ileri seviyelere taşıma konusunda kararlı olduklarını, atılacak yeni adımlarla bunu sağlayabileceklerine inandıklarını belirtti.

İran savaşının olumsuz etkileri: Süreç barışla sonuçlanmalı

Erdoğan, İran'daki savaşın olumsuz etkilerini bölge ülkeleri Türkiye ve Azerbaycan olarak birlikte yaşadıklarını, gelişmeleri sağduyu ve serinkanlılıkla yönettiklerini, sürecin barışla sonuçlanması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barış yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığını, Türkiye olarak bu süreci desteklemeye devam edeceklerini söyledi.



