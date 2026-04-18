Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği: Peş peşe görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026'nın ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (sağ 5), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran (sağ 4), Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağ 3), Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan (sağda) yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic ve Zeljko Komsic ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi.