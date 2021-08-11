Gündem Bakan Karaismailoğlu Ayancıktaki son durumu açıkladı Suyun çekilmesini bekleyeceğiz
SİNOP

Bakan Karaismailoğlu Ayancık'taki son durumu açıkladı: Suyun çekilmesini bekleyeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. İlçe merkezindeki ev ve iş yerlerinin alt katları ile bodrum katların su içinde olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Yarın itibarıyla boşaltma ve tahliye işlemlerine başlayacağız." dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Karaismailoğlu Ayancıktaki son durumu açıkladı: Suyun çekilmesini bekleyeceğiz
Ayancık'taki sel felaketi

Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen Ayancık ilçesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemesinin ardından karayolları şantiyesinde gazetecilere açıklamada bulunan Karaismailoğlu, ilçeye hem doğu hem de batı yönünden kara yolu ulaşımında sorunlar yaşandığını söyledi.

Sinop Ayancık'ta sel nedeniyle çatıda mahsur kalan kişi helikopterle kurtarıldı
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Sinop Ayancık'ta sel nedeniyle çatıda mahsur kalan kişi helikopterle kurtarıldı
Selin vurduğu Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyüne yönlendirilen 1 helikopterle mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalara başlandı. Helikopterle selde mahsur kalan bazı kişiler bölgeden alınırken, çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Tahliyeler helikopter ile devam ediyor

Sinop-Ayancık karayolunun ulaşıma açılması noktasında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

  • “Su biraz şu an çekilmiş durumda. Biraz daha çekilmesini bekleyeceğiz. İlçe merkezinde ev ve iş yerlerinin alt katları ile bodrum katları su içerisinde şu anda. Yarın itibarıyla boşaltma ve tahliye işlemlerine başlayacağız. Köylerde mahsur kalanların tahliyeleri de helikopterler ile devam ediyor. Bekleyen vatandaşlarımız var. Ama hava şartlarından dolayı kurtarma helikopterlerinin çalışmasında sıkıntılar yaşıyoruz”

Bakan Karaismailoğlu, ilçeye içme suyu ve ekmek yardımının da ilgili kuruluşlarca yapılmaya başlandığını kaydetti.

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