Bakan Karaismailoğlu Ayancık'taki son durumu açıkladı: Suyun çekilmesini bekleyeceğiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. İlçe merkezindeki ev ve iş yerlerinin alt katları ile bodrum katların su içinde olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Yarın itibarıyla boşaltma ve tahliye işlemlerine başlayacağız." dedi.

Haber Merkezi 11 Ağustos 2021, 23:54 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2021, 00:00 AA