Bakan Koca Adnan Menderes Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı andı: Gönüllerde ölümsüzler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cuntacılar tarafından idam edilişlerinin 62'nci yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.
Sosyal medya platformu 'X' hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, Menderes ve arkadaşlarının milletine hizmetleriyle daima rahmetle anıldığını belirterek, "Gönüllerde ölümsüzler." dedi.
"Gönüllerde ölümsüzler"
"Başbakan Adnan Menderes 27 Mayıs darbesinden sonra, 62 yıl önce bugün idam edildi. İdam edildiğinde 62 yaşındaydı. Ömrü kadar zaman geçti. Onu ve arkadaşlarını, tarihimizdeki yas günü ve milletine hizmetleriyle daima rahmetle anıyoruz. Gönüllerde ölümsüzler."