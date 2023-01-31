Bakan Koca: Ambulansa yol vermeyenlere 118 bin TL ceza uygulandı

İstanbul Fatih'te ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki 5 araç sürücüsü ve yolculara para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Fatih'te düğün konvoyu yapan araç sürücüleri ambulansa yol vermedi" başlığı ile basına yansıyan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan ambulansa yol vermeme görüntüleri üzerine çalışma başlattı.