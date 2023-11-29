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Bakan Koca: Filistinli 26 hasta ve 24 refakatçi bugün Türkiye'ye gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, tedavi için Türkiye'ye getirilecek Filistinli hastalara ilişkin, "Bugün toplam 26 hasta, beraberinde 24 refakatçi ile birlikte 50 kişiyi getireceğimizi planladık. En küçüğü 7 aylık olmak üzere, çocuk ve genç ağırlıklı" dedi.

13:00 - 29/11/2023 Wednesday
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerine ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığımızın bir uçağı, ağırlıklı tıbbi malzeme, ilaç, kuvöz ve ventilatörden oluşan malzemeyi yükleyerek saat 08.30 gibi Mısır'a hareket etti. Bugün, bildiğiniz gibi 3 ülkenin koordinasyon ekibi, hasta transfer ekibi yakın iş birliği içinde. Bugün toplam 26 hasta, beraberinde 24 refakatçi ile birlikte 50 kişiyi getireceğimizi planladık. En küçüğü 7 aylık olmak üzere, çocuk ve genç ağırlıklı. Bebeğimizin de kol ve bacaklarında kompleks kırıkların olduğunu biliyoruz. Ağırlıklı çocuk ve gençlerden oluşan 26 kişiyi, bugün bir aksilik olmazsa transfer etmiş olacağız. Büyük ihtimalle saat 15.00 veya 16.00 gibi olabilir. Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinde tedavilerine devam edilecek" diye konuştu.

'Yoğun bakımda 7 hastamız var'

Türkiye'de tedavilerine devam edilen Filistinlilerin durumuna ilişkin bilgi veren Koca, "Tedavisi devam eden hastalarımızdan biri, malign melanom (cilt kanseri) tanısı ile takip ettiğimiz 63 yaşındaki hastamızı dün kaybettik. Yoğun bakımda tedavisi devam eden 7 hastamız var. Biri entübe edildi. Onun dışında diğer hastalarımız şu an yakın takipte" ifadelerini kullandı.



#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanı
#Türkiye
#Gazze
#tahliye
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