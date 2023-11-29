Bakan Koca: Filistinli 26 hasta ve 24 refakatçi bugün Türkiye'ye gelecek

Bakan Koca, Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerine ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığımızın bir uçağı, ağırlıklı tıbbi malzeme, ilaç, kuvöz ve ventilatörden oluşan malzemeyi yükleyerek saat 08.30 gibi Mısır'a hareket etti. Bugün, bildiğiniz gibi 3 ülkenin koordinasyon ekibi, hasta transfer ekibi yakın iş birliği içinde. Bugün toplam 26 hasta, beraberinde 24 refakatçi ile birlikte 50 kişiyi getireceğimizi planladık. En küçüğü 7 aylık olmak üzere, çocuk ve genç ağırlıklı. Bebeğimizin de kol ve bacaklarında kompleks kırıkların olduğunu biliyoruz. Ağırlıklı çocuk ve gençlerden oluşan 26 kişiyi, bugün bir aksilik olmazsa transfer etmiş olacağız. Büyük ihtimalle saat 15.00 veya 16.00 gibi olabilir. Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinde tedavilerine devam edilecek" diye konuştu.