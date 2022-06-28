Bakan Koca malpraktis yasasını anlatırken kullandığı cümlenin çarpıtıldığını söyledi

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, malpraktis yasasını, hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığı "Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz." cümlesiyle yasayı gerektiren süreci tarif ettiğini vurguladı.
Paylaşımında hekimlerle konuşmasının videosuna da yer veren Koca, "Gerçek videoda, çarpıtma ise kasta girer." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı. “Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz.” cümlesi yasayı gerektiren süreci tarif ediyor. Gerçek videoda. ÇARPITMA İSE KASTA GİRER.https://t.co/a69HlYcc9V
Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı. “Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz.” cümlesi yasayı gerektiren süreci tarif ediyor. Gerçek videoda. ÇARPITMA İSE KASTA GİRER.https://t.co/a69HlYcc9V— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2022