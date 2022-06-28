Gündem Bakan Koca malpraktis yasasını anlatırken kullandığı cümlenin çarpıtıldığını söyledi
ANKARA

Bakan Koca malpraktis yasasını anlatırken kullandığı cümlenin çarpıtıldığını söyledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) ile ilgili yasayı hekimlere anlatırken kullandığı cümlenin çarpıtıldığını belirtti. Bakan Koca, "Gerçek videoda, çarpıtma ise kasta girer." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Bakan Koca malpraktis yasasını anlatırken kullandığı cümlenin çarpıtıldığını söyledi
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, malpraktis yasasını, hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığı "Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz." cümlesiyle yasayı gerektiren süreci tarif ettiğini vurguladı.

Paylaşımında hekimlerle konuşmasının videosuna da yer veren Koca, "Gerçek videoda, çarpıtma ise kasta girer." değerlendirmesinde bulundu.

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