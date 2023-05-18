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Bakan Koca: TUS'a ilişkin 9 bin 2 kontenjan ÖSYM'ye gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) ilişkin toplam 9 bin 2 kontenjanın yayımlanmak üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) gönderildiğini açıkladı. 

14:26 . 18/05/2023 Perşembe
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Nisan'da yapılan 2023 TUS 1'inci dönem sınav sonuçları, bilindiği gibi 12 Mayıs'ta ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava 21 bin 476 uzmanlık öğrenci adayı girmişti. Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanı ve diğer kontenjanlar ile birlikte toplam 9 bin 2 kontenjan planlaması yapılarak, yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. Yerleştirme sonuçlarının, tercihte bulunacak hekim arkadaşlarımın gönlüne göre olmasını diliyorum" dedi.




#FahrettinKoca
#TUS
#kontenjan
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