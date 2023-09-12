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Bakan Koca'dan 12 Eylül mesajı: 'Bayrak Harekâtı'na ve o karanlık güne hayır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Eylül darbesinin 43'üncü yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, darbenin gencecik insanların idamına yol açtığını ve darbenin 'resmi' adının Bayrak Harekâtı olduğunu ifade eden Bakan Koca, "O karanlık güne, bu isme hayır! Bizi birleştiren, demokrasi ile dalgalanan bayrağımızdır." dedi.

Semih Bozkuş
23:27 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Türkiye'yi her alanda geri götüren ve demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 43 yıl geçti.

12 Eylül darbesi, idam, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle zihinlere kazındı.

Cuntacıların açtığı yaralar toplum nezdindeki yerini hala korurken, karanlık darbenin 43. yıl dönümüne ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'X' hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, darbenin gencecik insanların idamına yol açtığını hatırlattı.

"Bayrak Harekâtı ismine ve o karanlık güne hayır"

Paylaşımında darbenin 'resmi' adının Bayrak Harekâtı olduğunu ifade eden Bakan Koca, "O karanlık güne, bu isme hayır! Bizi birleştiren, demokrasi ile dalgalanan bayrağımızdır." dedi.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayısız insanın; yaşadığı haksızlıkları, insan hakları yönünden uğradıkları çok ağır ihlalleri hatırladığı, gencecik insanların idamlarına yol açan 12 Eylül Darbesi’nin yıl dönümündeyiz.

Bu darbenin “resmi” adı Bayrak Harekâtı idi. O karanlık güne, bu isme hayır! Bizi birleştiren, demokrasi ile dalgalanan bayrağımızdır."




#12 Eylül
#Darbe
#Sağlık Bakanı
#Fahrettin Koca
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