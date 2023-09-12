Bakan Koca'dan 12 Eylül mesajı: 'Bayrak Harekâtı'na ve o karanlık güne hayır

“Türkiye’deki 12 Eylül askeri müdahalesi ile ferahladık... Afganistan’ın Sovyetler tarafından işgal edilmesi, İran’da ise monarşinin devrilmesinden sonra; Türkiye’de yaşanan bu istikrar hareketi içimizi ferahlatmıştı.” *** Jimmy Carter , 12 Eylül darbesinden beş sene sonra (21 Temmuz 1985), Cumhuriyet ’e verdiği röportajda aynen böyle diyordu! *** Mevzubahis olan “Amerikan Devleti’nin menfaatleri” ise… Herhangi bir ülkedeki askeri müdahale veyahut darbe; demokrasinin askıya alınması falan değil,