Gündem Bakan Kocadan koronavirüs açıklaması 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaklar
ANKARA

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaklar

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçaktaki 17 yolcunun şüpheli olarak değerlendirilmesi büyük paniğe neden olunca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, "İran'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları için düzenlenen seferle ülkemize gelenler 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Türkiye'de koronavirüs vakası olmadığının altını çizdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bilindiği üzere, 23 Şubattan itibaren, komşumuz İran’la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran’a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir."

İran’dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran’dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır.

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi
GÜNDEM
Tahran-İstanbul seferini yapan uçak koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi

Sağlık kontrolleri yapılacak

  • Bu çerçevede THY’ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara’ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir. Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır.
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