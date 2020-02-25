Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaklar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Türkiye'de koronavirüs vakası olmadığının altını çizdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bilindiği üzere, 23 Şubattan itibaren, komşumuz İran’la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran’a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir."

İran’dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran’dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır.

GÜNDEM Tahran-İstanbul seferini yapan uçak koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi

Sağlık kontrolleri yapılacak