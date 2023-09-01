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Bakan Koca'nın Mardin'deki ilk durağı Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binası oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ziyaret için geldiği Mardin'de ilk durağı Sağlık Bakanlığı tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi yerleşkesine yapılan 150 yataklı ek bina inşaatı oldu. Hastanenin inşaatında inceleme yapan Koca, yetkililerden bilgi aldı.

12:52 . 1/09/2023 Cuma
IHA
Sağlı Bakanı Fahrettin Koca

Sağlı Bakanı Fahrettin Koca

Mardin’e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kızıltepe Devlet Hastanesi yerleşkesine yapılan 150 yataklı ek hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.


Bir dizi ziyaret için Mardin’e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk durağı Sağlık Bakanlığı tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi yerleşkesine yapılan 150 yataklı ek bina inşaatı oldu.


Hastanenin inşaatında inceleme yapan Koca, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Koca’ya Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da eşlik etti. Bakan Koca, ardından Mardin’in merkez Artuklu ilçesine geçti.



#Fahrettin koca
#Sağlık Bakanı
#Mardin
26 dakika önce
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