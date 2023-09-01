Bakan Koca'nın Mardin'deki ilk durağı Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binası oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Ankara’da gerçekleşen TEKNOFEST 2023 Festivali’ni ziyaret etti. Koca, UMKEATAK bünyesindeki arama faaliyetleri için özel olarak yetiştirilen Body ve Tarçın’a da özel ilgili gösterdi. Koca," UMKE ATAK bünyesindeki arama faaliyetleri için özel olarak eğitildiler. Her zaman gösterecek marifetleri var." ifadelerini kullandı.