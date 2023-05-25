Bakan Kurum: Kandil'e ve PKK'ya mavi boncuk dağıtanlar şimdi milliyetçilik rolü oynuyor

Programda konuşan Kurum, bakanlık olarak en prestijli projelerinde, bilgisine, görgüsüne, estetik anlayışına inandıkları kadınlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttükleri Sıfır Atık Projesi ile israfın, doğa tahribatının ve çevre kirliliğinin önüne kadınlarla birlikte geçtiklerini belirten Kurum, "Yine bakanlık olarak 'Doğanın Anneleri' çatısı altında kadınlarımızla birlikte, evlatlarımızın daha temiz, daha yeşil şehirlerde yaşamaları için çalışıyoruz. Ben burada bulunan tüm hanım kardeşlerimi gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz bu harekete özellikle davet ediyorum. Sizlerle birlikte ülkemizi yeşiliyle, mavisiyle, çevresiyle, doğasıyla, şehirleriyle hep birlikte güçlü yarınlara ulaştıracağız." diye konuştu.

Ev hanımlarının kısa sürede emekli olmalarını sağlayacağız"

AK Parti iktidarlarının 21 yılında, kadınlara hem çalışma hem aile hayatında destek olduklarını dile getiren Kurum, birçok alanda kadınlar için pozitif ayrımcılık politikalarını hayata geçirdiklerini anlattı.

Kadınları her zaman siyasetin kıymetli birer öznesi olarak gördüklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı, 'Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar' yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamemizde kadınlarımızın güvenli yarınları için yeni bir sayfa daha açıyoruz. Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Aile Kalkanı Programı ile ev hanımlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz. Yine bir diğer müjdemiz de ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini karşılayacağız. Yıpranma hakkı vererek ev hanımlarının kısa sürede emekli olmalarını sağlayacağız."

"Kendisine oy vermeyeni aşağılamak CHP'nin kodlarında var"

Deprem bölgesindeki vatandaşların, her zaman olduğu gibi 14 Mayıs seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na rekor bir oyla destek verdiğini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyada kararmış kalplerini ortaya koydular, alay ettiler. Depremzede kardeşlerimizi türlü bahanelerle misafirhanelerden çıkardı. Kardeşlerim, bu nedir biliyor musunuz? 'Zor günde kimseye kimliği sorulmaz.' diyen Anadolu'ya yabancı olmaktır, milletine yabancı olmaktır. Kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek CHP'nin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan CHP, yine gerçek yüzünü göstermiş, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış, riya dolu maskesini indirmiştir. Bugün, milletin tercihiyle alay edenler milletin gönlünde mahkum olmuştur. Biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman bu zihniyetin insafına terk etmedik, terk etmeyeceğiz."

Afet konutlarını bir yıl içinde teslim edeceklerini bildiren Kurum, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde toplamda 181 bin konut, dükkan ve sanayi alanımızın inşa süreçlerine devam ediyoruz. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda da 650 bin konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz." dedi.

"Terörü yenmekten bahseder hale geldiler"

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Bakan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçimden önce, Kandil'den açık destek aldılar, HDP'ye aday çıkarttırmadılar, FETÖ'cülerin '15 Mayıs'ta baharla birlikte biz de geliyoruz' yazan paylaşımlarına ses çıkarmadılar, şimdi bir anda renkleri değişti. Seçimden önce Londra'daki tefecilerden borç, Almanya'dan danışman, Avrupa'dan 'aferin' sipariş ettiler. Seçimden önce Kandil'e, PKK'ya, FETÖ'ye kucak açan, onlara mavi boncuk dağıtan Kılıçdaroğlu değilmiş gibi şimdi milliyetçilik rolü oynamaya başladılar. Teröre açık çek veren bunlar değilmiş gibi terörü yenmekten bahseder hale geldiler. Milletine yabancı olan bu zihniyet bilmez ama yine söyleyelim; milliyetçilik, İHA, SİHA üretmektir. Milliyetçilik, Kızılelma'yla göklere hakim olmaktır. TCG Anadolu'yla denizlere hükmetmek, Togg'la karalara hakim olmaktır."

Milletin kendi değerleriyle örtüşmeyen zihniyete asla prim vermeyeceğine inandıklarını dile getiren Kurum, halkın 28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak cumhurbaşkanı yapacağını söyledi.

Toplantıya Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, milletvekili adayları, AK Parti ilçe teşkilatı yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.







