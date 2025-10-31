Bakan Kurum: Küresel ticaretin yüzde 90'ı deniz taşımacılığıyla yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nda düzenlenen Meclis Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Kurum, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hepimizin bildiği gibi bugün artık denizler sadece coğrafyamızın sınırlarının değil geleceğimizin de rotasını belirlemektedir. Ekonominin, ticaretin, enerjinin, insani yardımın, hatta diplomasinin merkezinde denizlerimiz var. Gazze'ye ulaşan insani yardım gemilerinin taşıdığı umut da orada denizler üzerinden gidiyor, dünyanın gıda krizine çözüm olan tahıl da yine denizler üzerinden açılıyor. Kısacası küresel ticaretin yüzde 90'ı denizler üzerinden deniz taşımacılığıyla yapılıyor" dedi.





'DENİZLERİMİZ STRATEJİK BİR HAZİNEDİR'





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün Mersin Limanı'nda ticaret yaparken İzmir Limanı'nda gemilerimizi uğurlarken Karadeniz'de doğal gaz ararken Sinop'ta yine balıkçılarımızın ağlarını denize bırakırken aslında Türkiye'nin ekonomik, stratejik ve çevresel gücünü sizlerle birlikte büyütüyoruz. Bu tablo bize şunu gösteriyor ki denizlere sahip olan geleceğe de sahip olur. Bu net bir şekilde bugün tüm dünya ülkelerince de görülmüştür. Bu yüzden denizlerimiz stratejik bir hazinedir ve geleceğimizin en büyük güvencesidir. Biz de üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak bu bilinçle hareket ediyor ve denizlerimizi korumayı, geliştirmeyi ve geleceği en temiz haliyle bırakmayı bir seferberlik anlayışıyla bir sorumluluk olarak görüyor ve bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi





'MARMARA'DA MÜSİLAJI ENGELLEMEK ADINA İLERİ BİYOLOJİ ARITMA TESİSLERİNİN YAPIMINA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ'





Bakan Kurum, “Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımızla birlikte katıldık ve orada da açıkça ifade ettik. 'Mavi bizim umudumuz, mavi bizim geleceğimizdir' dedik. Bu kapsamda bugün baktığımızda ne yazık ki dünyanın tüm denizleri gerçekten büyük bir tehdit altındadır. Biz bu gerçeğin farkında olarak tek bir an bile durmadan çalışıp bir yandan denizlerimizi temizlerken diğer yandan da yine denizlerimizi korumak, Marmara'da müsilajı engellemek adına ileri biyoloji arıtma tesislerinin yapımına her türlü desteği veriyor ve yapmış olduğumuz mutabakatı buradaki ilgili belediyelerle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.





'SIFIR ATIK MAVİYLE DENİZLERİMİZİ KORUMAK İÇİN 50, 100 YILLIK PLANLARIMIZI YAPIYORUZ'





Sıfır Atık ile ilgili planlardan bahseden Bakan Kurum, “Biz de Sıfır atık maviyle denizlerimizi korumak ve geleceğe en güzel haliyle çalışmak için 50, 100 yıllık planlarımızı yapıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz az önce kıymetli başkanımla da aşağıda değerli üyelerimizle konuştuk. Mapa Şamandıra projemiz bu projemizde pilot bölge olarak Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'ni ilan ettik ve burada büyük bir hızla yaklaşık bin 100 Mapa Şamandıra'yı bakanlığımız tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz ve Çevre Ajansı'mızla birlikte inşa sürecini yürütüyoruz. Bakanlığımız, Deniz Ticaret Odamız ve burada Türkiye Gemi Sanayicileri Birliği ve Piri Reis Üniversitesi işbirliğiyle önemli bir protokol imzaladık. Bu protokolde aslında üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin denizlerini, göllerini koruyabilmek bu manada hem üretimi, hem istihdamı, hem turizmi arttıracak denizlerimizi gerçekten göz bebeğimiz gibi koruyacağımız çok önemli adımlar atıyoruz. Bunun ilk adımı Mapa Şamandıra projelerimiz yine Marmara Bölgesi'nde burada vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi, esnafımızın buradaki girişimcilerimizin yine daha iyi hizmet verebilmesi adına kıyılardaki bu düzenlemeleri yapıyoruz ve bu protokolle tekne imal ve alanlarının yine bağlama ve barınma yerlerinin Mapa Şamandıra noktalarının tespiti için kapsamlı bir fizibilite hazırladık" dedi.





'DENİZ TRAFİĞİNİ ÖNCELİKLE DÜZENLEYECEĞİZ'





Bakan Kurum, “Piri Reis Üniversite'mizdeki hocamızdan talebimiz, bu yıl hızlı bir şekilde bu çalışmaları tamamlayacak ve önümüzdeki yıl gerek Marmara'da, gerek Ege'de, gerek Akdeniz'de yapılması gereken bu imalatları hızlı bir şekilde yapacağız. Orada deniz trafiğini öncelikle düzenleyeceğiz. Başıboş burada bir hareket söz konusu olmayacak ve tekne ve yatların koylarımızda adil, planlı ve kontrollü bir şekilde konaklamalarını sağlayacağız. Her isteyen her yere teknesini bağlayamayacak. Çünkü biz korumamız gerekir diyoruz. Oradaki biyolojik çeşitliliği, oradaki deniz canlılarını korumak mecburiyetindeyiz. Tekne bağlama düzenini sağlayarak çevreye zarar veren uygulamaları bu kapsamda sona erdiriyoruz. Böylece hem atıkların denize deşarjını önleyecek hem de denizlerimize nefes aldıran çayırları ve tüm deniz ekosistemini koruyarak çevreye uyumlu bir deniz turizmini kalıcı hale getireceğiz. Koylarımızda da daha yaşanabilir ortamları burada birlikte oluşturmuş olacağız. Vatandaşımız mutlu olacak. Çevremiz korunacak ve bir bakıma yat turizminin yoğunluğu olan bu bölgelerde doğanın sürdürülebilirliğini ki az önce 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda dünyanın hedeflerini de başkanımız anlattı. Bugün fosil yakıtlardan fazla emisyon üreten tüm sektörlerin bundan sonraki süreçte kendilerini yenilemesi ve bu sisteme ayak uydurması gerekliliği zorunluluğu ortaya çıkacak. .Biz bu işte tekne imalinde, üretiminde, gemi sanayiinde eğer öncü, önder bir sektörsek buna ilişkin yatırımlarımızı tüm dünyaya rol model olacak şekilde yapmamız gerekliliğini burada ifade etmek istiyorum. Bir an önce bu sektörde kendimizi yeniler, kendimizi bu manada tüm dünyaya örnek olacak şekliyle geliştirirsek buradaki pastadan emin olun çok daha fazla pay alacağız. Çok daha fazla bu manada geleceğe katkı sunacağız. Ben en kısa süre içerisinde Marmara ve yine Ege ve Akdeniz kıyı bölgelerimize yaymak için de bu çalışmaları sürdüreceğimizi buradan milletimize müjde vermek suretiyle duyurmak istiyorum. Bizim amacımız sizlerle birlikte bu düzeni sağlamak. Kıyılarımızı, denizlerimizi, koylarımızı korumak ve bu manada da yapılacak. Her türlü yatırımı yaptırımı yapmak kararlılığındayız" şeklinde konuştu.





'DEPREM BÖLGESİNDE SAATTE 23, GÜNDE 550 YUVA YAPIP TESLİM EDİYORUZ'

Deprem bölgesindeki konutların tamamlanma sürecinden bahseden Bakan Kurum, "Asrın İnşa Seferberliğiyle ile 11 ilimizi adeta dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük. 3 bin 481 alanda çalışıyoruz. Bugün deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 yuva yapıp teslim ediyoruz. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı yeniden inşa ediyoruz. Geçtiğimiz Eylül ayı itibariyle 304 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik, 15 Kasım'da da 350 bininci konutumuzu teslim edeceğiz. Ve yıl sonuna geldiğimizde ise 453 bin yuvamızı tamamlayıp hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş olacağız" dedi.





İSTANBUL'UMUZA 100 BİN KONUT AYIRDIK

Bakan Kurum, “Yüzyılın konut projesini Cumhurbaşkanımız açıkladılar, milletimize ilan ettiler. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa ederek on binlerce vatandaşımızı ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu kapsamda İstanbul'umuza 100 bin konut ayırdık. 100 bin, evi olmayan vatandaşımızın ev sahibi olabileceği bu projeyle inşallah hem konut hem de kira fiyatlarını aşağı çekeceğimiz bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Buna ilaveten İstanbul'da yine 15 bin kiralık konut uygulamasını yaparak bir ilki de gerçekleştiriyoruz. 1 buçuk trilyonluk bir projeden bahsediyoruz. Tüm sektörleri içine alan 300 sektörü tetikleyen ve bu manada üretime, istihdama ekonomiye, şehirlere katkı sunacak bir projeyi hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.











