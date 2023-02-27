Bakan Nebati'den tribün provokasyonuna tepki: Çalışırken ahlaksızlıklarla da mücadele ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda açıklamalarda bulundu. Çiftçilere 3.4 milyar liralık destek sağladıkları belirten Bakan Nebati, "OHAL ilan edilen illerimizde Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını sağlayamayan vatandaşlarımıza nakdi ücret desteği verilecek." dedi. Bazı maçlarda tribünden atılan sloganlara da tepki gösteren Nebati "Çalışırken ahlaksızlıklarla da mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Nebati'nin açıklamaları;

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. 13,5 milyon insanın etkilendiği bir deprem. Son 100 yılın en büyük deprem felaketi olarak kayıtlara geçti. Bu felaket sonucunda 44 bin 354 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber eden devletimiz vatandaşın yaralarını sarmaya bölgeyi imar etmeye devam edecektir.

AFAD'a 17 milyar lira nakit aktarım

Depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için bütçe ve imkanlarımızı en etkin şekilde kullanıyoruz. AFAD başta olmak üzere kamu ve kuruluşların acil nakitlerini karşılamak için 100 milyar lira kaynak ayırdık. AFAD'a 17 milyar lira nakit aktarım gerçekleştirmiş durumdayız.

Depremden zarar görenlere 10 bin, taşınanlara 15 bin lira yardım sağlıyoruz. Depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin lira nakdi yardım sağlıyoruz. Kira yardımı da 3 ile 5 bin lira. Evleri 1 yıl içinde tamamlayarak bakanlık olarak tüm desteği veriyoruz.

Gelen talepler değerlendirilip hızlı şekilde kararlar alınıyor. TOBB Başkanımız ve STK temsilcileriyle ayrıntılı toplantı yapacağız. Hızlı bir şekilde karar veriyoruz.

Deprem felaketinin vatandaş ve iş dünyasının üzerindeki etkileri için vergisel düzenlemeleri devreye aldık. 10 ilimize deprem tarihi itibarıyla mücbir sebep hali ilan ettik. Böylece bu bölgede faaliyet gösteren 671 bin aktif mükellefimize vergiyle ilgili yükümlülüklerini ertelemiş olduk.

AFAD'a yapılan bağışlarda KDV hesaplanmayacak.

"KDV oranını yüzde 1'e indirdik"

Salgın döneminde devreye aldığımız yapılandırma kanunlarından faydalanan vatandaşların Şubat'tan Temmuz'a kadar olan ödeme sürelerini uzattık. Prefabrik yapı ve konteynerlerde bu yılın sonuna kadar KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Devlet tarafından başlatılan yardım kampanyalarına nakdi ve makbuz karşılığında yapılan yardımlar vergi matrahında indirim kapsamına alınmaktadır. Temmuz sonuna kadar borçları taksitlendirilen borçların yüzde 10'unu ödemeden borcu yoktur yazısı alınmasını sağladık.

"Asgari ödeme oranını yüzde 20’ye düşürdük"

1 Ocak 2024 tarihine kadar kredi kartlarında kullanılan taksitlendirme sürelerini deprem bölgesindeki yerleşik vatandaşlarımız için 2 katına çıkarırken asgari ödeme oranını da yüzde 20’ye düşürdük.

OHAL ilan edilen illerimizde Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını sağlayamayan vatandaşlarımıza nakdi ücret desteği verilecek.

"3,4 milyar TL’lik destek çiftçilerin hesabına yatırılmıştır"

Depremin iş gücü piyasalarında oluşturabileceği hasarı gözeterek bu geçici dönemde kısa çalışma ödeneği için çalışmalar hazırlandı. Doğal afet sigortaları kapsamında ödemelere başladık. 1 milyar liralık ödeme gerçekleştirilmiş olup ödemeler devam etmektedir. Deprem bölgesinde 3,4 milyar TL’lik destek çiftçilerin hesabına yatırılmıştır.

Sermaye piyasalarındaki dalgalanmaların azalması için önemli katkı sağladık. Milletimizin hemen her ferdi birlik olurken bir kesim fırsatçılık yapmaya tenezzül etmiştir.

Bu durum her şeyden evvel bizim geleneklerimize uygun değildir, son derece de yakışıksız bir tavırdır. Bu duruma kesinlikle göz yumacak değiliz. Bölgenin yeniden ihya ve inşası kapsamında fiyatı sabitleme kararı alarak iş dünyasının duyarlı mensuplarına milletimiz adına teşekkürü borç biliyorum.









Tribün provokasyonlarına tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarındaki tribün provokasyonuna tepki gösterdi.

"Çalışırken ahlaksızlıklarla da mücadele ediyoruz" diyen Nebati, “Her ne kadar birileri böylesi bir süreçte dahil siyasi çıkar hesaplarına düşmüş olsa da gerçek dışı kötü çarpıtmalara girişerek, hatta tribünlere siyaset sokmaya çalışarak maksatlı provokasyonlardan medet umsa da bizler metanetimizi sonuna kadar koruyarak tarihimizden ve milletimizden aldığımız güç ve sarsılmaz iradeyle vatandaşlarımıza ve ülkemize hizmet yolunda kararlı adımlar atmaya tereddütsüz devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.







