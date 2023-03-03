Bakan Özer'den deprem bölgesindeki eğitimin durumuna ilişkin açıklama

Bakan Özer
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 3 ilde eğitim devam ediyor. Eğitim öğrenimine başka illerde devam etmek isteyen öğrencilerin ise nakilleri yapıldı.
Afet bölgesindeki illerde 413 psikososyal destek çadırı, 236 okul öncesi eğitim çadırı, 111 ilkokul, 108 ortaokul, 93 hastane sınıfı, 2 prefabrik okul, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri desteklemek için ise 510 destekleme ve yetiştirme kursu açıldı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki eğitim çalışmalarına ilişkin, "Konteyner okullarımız, hastane sınıflarımız, psikososyal destek çadırlarımız, LGS ve YKS destek kurslarımızla 1476 noktada, çocuklarımızın var olduğu her yerde eğitimle varız" dedi.