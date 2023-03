Bakan Özer'den deprem bölgesindeki eğitimin durumuna ilişkin açıklama

Antalya'da down sendromlu ve engelli bazı öğrenciler, depremzede çocukları mutlu edebilmek için sabun, baskılı tişört, kupa gibi hediyeler yapıyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat tarihli depremlerden etkilenen vatandaşlara el uzatabilmek için ülke genelinde her yaştan insan seferber oldu. Yaklaşık 155 bin depremzedenin konuk edildiği Antalya'da da gerek bölgedeki gerekse kentteki depremzedeler için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Yardım çalışmalarının yanı sıra depremzedelerin yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için sivil toplum kuruluşlarınca alternatif etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kentte üretime kazandırılan down sendromlu ve engelli bazı öğrenciler de depremzede çocukların yüzlerini güldürebilmek için kolları sıvadı. Her yıl 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla çeşitli faaliyetlerde bulunan özel çocuklar, bu yıl günlerini ildeki depremzede çocuklarla kutlayacak. Buluşmada depremzede çocukları mutlu edebilmek için sabun, baskılı kupa, tişört gibi hediyeler vermeye karar veren özel çocuklar, atölyelere girerek üretime başladı.