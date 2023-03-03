Bakan Özer'den deprem bölgesindeki eğitimin durumuna ilişkin açıklama

"Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te okullar açıldı; ama bu 3 kentimizde de yine eğitim çadırları, hastane sınıfları ve prefabrik okulların aralarında bulunduğu mekanlarda desteklerimiz sürüyor. Çocuklarımız bulundukları ortamda hem çizgi film izleyebilsin hem de TRT EBA içeriklerini takip edebilsin diye konteynerlara ve sınıflara kurduğumuz televizyon sayısı 4 bin 500'e ulaştı. Başka illerde eğitimine devam etmek isteyen yaklaşık 203 bin öğrencimizin nakillerini gerçekleştirdik. Deprem bölgesindeki çocuklarımıza kırtasiye setlerini ulaştırdık. 10 ildeki öğrencilerimiz için ders kitapları ve yardımcı kaynakları yeniden basarak dağıtımına başladık. 'Her şart altında eğitime devam' yaklaşımıyla öğrencilerimizin her zaman yanındayız" i