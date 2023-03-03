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Bakan Özer'den deprem bölgesindeki eğitimin durumuna ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Çocuklarımızın var olduğu her yerde eğitimle varız diyerek" deprem bölgesinde bin 476 noktada eğitim öğretimin sürdürüldüğünü bildirdi.

13:44 . 3/03/2023 Cuma
DHA
Bakan Özer

Bakan Özer

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 3 ilde eğitim devam ediyor. Eğitim öğrenimine başka illerde devam etmek isteyen öğrencilerin ise nakilleri yapıldı.

Afet bölgesindeki illerde 413 psikososyal destek çadırı, 236 okul öncesi eğitim çadırı, 111 ilkokul, 108 ortaokul, 93 hastane sınıfı, 2 prefabrik okul, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri desteklemek için ise 510 destekleme ve yetiştirme kursu açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki eğitim çalışmalarına ilişkin, "Konteyner okullarımız, hastane sınıflarımız, psikososyal destek çadırlarımız, LGS ve YKS destek kurslarımızla 1476 noktada, çocuklarımızın var olduğu her yerde eğitimle varız" dedi.

Bakan Özer, tüm öğrencilerin ihtiyacına göre eğitim ortamları oluşturulduğunu belirterek,
"Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te okullar açıldı; ama bu 3 kentimizde de yine eğitim çadırları, hastane sınıfları ve prefabrik okulların aralarında bulunduğu mekanlarda desteklerimiz sürüyor. Çocuklarımız bulundukları ortamda hem çizgi film izleyebilsin hem de TRT EBA içeriklerini takip edebilsin diye konteynerlara ve sınıflara kurduğumuz televizyon sayısı 4 bin 500'e ulaştı. Başka illerde eğitimine devam etmek isteyen yaklaşık 203 bin öğrencimizin nakillerini gerçekleştirdik. Deprem bölgesindeki çocuklarımıza kırtasiye setlerini ulaştırdık. 10 ildeki öğrencilerimiz için ders kitapları ve yardımcı kaynakları yeniden basarak dağıtımına başladık. 'Her şart altında eğitime devam' yaklaşımıyla öğrencilerimizin her zaman yanındayız" i
fadelerini kullandı.

Özel çocuklar depremzede çocukların yüzünü güldürmek için üretiyor
Özel çocuklar depremzede çocukların yüzünü güldürmek için üretiyor

Antalya'da down sendromlu ve engelli bazı öğrenciler, depremzede çocukları mutlu edebilmek için sabun, baskılı tişört, kupa gibi hediyeler yapıyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat tarihli depremlerden etkilenen vatandaşlara el uzatabilmek için ülke genelinde her yaştan insan seferber oldu. Yaklaşık 155 bin depremzedenin konuk edildiği Antalya'da da gerek bölgedeki gerekse kentteki depremzedeler için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Yardım çalışmalarının yanı sıra depremzedelerin yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için sivil toplum kuruluşlarınca alternatif etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kentte üretime kazandırılan down sendromlu ve engelli bazı öğrenciler de depremzede çocukların yüzlerini güldürebilmek için kolları sıvadı. Her yıl 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla çeşitli faaliyetlerde bulunan özel çocuklar, bu yıl günlerini ildeki depremzede çocuklarla kutlayacak. Buluşmada depremzede çocukları mutlu edebilmek için sabun, baskılı kupa, tişört gibi hediyeler vermeye karar veren özel çocuklar, atölyelere girerek üretime başladı.


#Eğitim
#MEB
#deprem
1 saat önce
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Bakan Özer'den deprem bölgesindeki eğitimin durumuna ilişkin açıklama
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