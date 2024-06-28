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Bakan Özhaseki: 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Asrın felaketinde yerle bir olan deprem bölgesinde 76 bin 644 konutu teslim ettiklerini duyuran Bakan Özhaseki, deprem konutlarına ilişkin; "2024 yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz." ifadelerini kulandı.

10:55 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 11:33 - 28/06/2024 Cuma
DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki; gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Deprem bölgesinde 76 bin 644 konutu teslim ettik. 2024 yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz.


Sıfır atık ile bugüne kadar 188 bin binada sıfır atık yönetim sistemini hayata geçirdik. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı 2023 yılında yüzde 35'e çıkardık. Proje başlangıcından bu yana 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldık. 498 milyon ağaç kurtardık.


2002 yılında 145 olan atık su arıtma tesisi sayısını bin 213'e çıkardık.


Kıyı şeridi olan 28 ilimizde en az bir halk plajını açarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Hedefimiz bir yıl içerisinde 100 halk plajı açarak vatandaşlarımızın denizlere erişimini kolaylaştırmaktır.


Başlatacağımız Mapa Şamandıra Projesi'ni Göcek'te başlatıyoruz. Bu projemiz, kıyısı olan Özel Çevre Koruma Bölgeleri öncelikli olmak üzere tüm sahillerimizi, koylarımızı teknelerin verdiği zararlardan korumaktır.


Kıyılarımızda oluşan işgal ve kaçak yapılaşma sorununa karşı, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ‘Denizler Halkındır' Projesi'ni başlattık.


İlk aşamada bayram boyunca 2 ilimizde 8 noktada işgalleri ortadan kaldırdık.


Depozito Yönetim Sistemi' projemiz ile ilk etapta 0,1- 3 litre arasında pet, cam ve alüminyum ambalajlı içecekleri iade sisteminin kapsamına alıyoruz. Çünkü her yıl ülkemizde, bu kapsama giren 20 milyar tek kullanımlık ambalaj üretiliyor. Biz bunları çöp sahalarında kaybetmek yerine ekonomiye kazandırmak istiyoruz.


‘Depozito Yönetim Sistemi' ile geri kazanılmış ürünlerin tekrar üretimde kullanılmasından dolayı yıllık 250 milyon euro hammaddeden tasarruf, yıllık 50 milyon euro atık ithalatından azalma, 100 milyon euro yerel yönetimlerin atık bertarafı için harcadıkları lojistik ve enerjiden tasarruf. Tüm kalemlerle birlikte ülkemize yıllık 520 milyon euro milli ekonomik kazanç olacaktır."

#Mehmet Özhaseki
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#deprem konutları
#teslim
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