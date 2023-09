Bakan Özhaseki: Camiler bizim en özel anlarımızı paylaştığımız yerler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 572 Konut Anahtar Teslim Töreni" kapsamında yaptığı konuşmada, ''Bizim bir an önce kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Bir an önce sağlıklı konutlarımıza çıkmamız lazım. Bir an önce yapı stokumuzu yenilememiz lazım'' ifadelerini kullandı.