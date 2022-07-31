Gündem Bakan Soylu 39 milyon boş makaron ele geçiren Adana polisini tebrik etti
ADANA

Bakan Soylu 39 milyon boş makaron ele geçiren Adana polisini tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Adana’nın Seyhan ilçesinde 39 milyon 260 bin adet boş makaron ele geçirildiğini duyurarak, Adana Emniyetini tebrik etti.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu 39 milyon boş makaron ele geçiren Adana polisini tebrik etti
Bakan Soylu 39 milyon boş makaron ele geçiren Adana polisini tebrik etti

Bakan Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Adana Seyhan’da 39 milyon 260 bin adet boş makaronun ele geçirildiğini duyurdu.


Operasyonda 4’ü yabancı uyruklu 6 kişinin gözaltına alındığını bildiren Soylu, Adana Emniyetini ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerini de tebrik etti.

Soylu paylaşımında, “Adana Seyhan’da gerçekleştirilen operasyonda 39 milyon 260 bin adet boş makaron ele geçirildi. 4’ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltında! Adana Emniyetimize ve KOM Birimlerimize tebrikler” ifadelerini kullandı.

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