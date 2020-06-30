Bakan Soylu açıkladı: 9 ülkeyle bağlantılı dev operasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 9 ülkeyle ortak yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "70 milyon nakite el konuldu, 500 milyonluk trafik önlendi. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuydu. Uyuşturucu ve suç gelirleriyle ilgili en büyük operasyonu yapıldı.'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Bakan Soylu'nun operasyona ilişkin açıklamaları şöyle;

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu "Bataklık" 9 ülke iş birliğiyle düzenlendi.

Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var.

Operasyon kapsamında şimdiye kadar 70 milyon TL'lik bir suç gelirine el konuldu. Bu rakamın 500 milyon TL'ye kadar ulaşması bekleniyor.

Operasyon kapsamında hedefte olan 94 kişiden 67'si gözaltına alındı.