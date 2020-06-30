Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Soylu açıkladı 9 ülkeyle bağlantılı dev operasyon
POLİTİKA

Bakan Soylu açıkladı: 9 ülkeyle bağlantılı dev operasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucuyla mücadele kapsamında 9 ülkeyle bağlantılı 'Bataklık' operasyonu gerçekleştirildiğini ve operasyon kapsamında hedefte olan 94 kişiden 67'sinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda şimdiye kadar 70 milyon TL'lik suç gelirine de el konulduğunu belirten Bakan Soylu, bu rakamın 500 milyon TL'ye çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik 53 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik 53 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 9 ülkeyle ortak yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "70 milyon nakite el konuldu, 500 milyonluk trafik önlendi. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuydu. Uyuşturucu ve suç gelirleriyle ilgili en büyük operasyonu yapıldı.'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Bakan Soylu'nun operasyona ilişkin açıklamaları şöyle;

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu "Bataklık" 9 ülke iş birliğiyle düzenlendi.

Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var.

Operasyon kapsamında şimdiye kadar 70 milyon TL'lik bir suç gelirine el konuldu. Bu rakamın 500 milyon TL'ye kadar ulaşması bekleniyor.

Operasyon kapsamında hedefte olan 94 kişiden 67'si gözaltına alındı.

İstanbul'un 5 ilçesinde dev operasyon
FOTOĞRAF 13
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 53 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Title
Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, kapıları koçbaşı ile kırılan bazı evlerde arama yapıldı.
Title
Çok sayıda silah ve uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 55 şüpheli gözaltına alındı.
Title
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Title
Gözaltıların devam ettiği öğrenildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul'un 5 ilçesinde dev operasyon
Üsküdar, Ümraniye merkezli Ataşehir, Sancaktepe, Maltepe olmak üzere 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 55 şüpheli gözaltına alındı.
Abone Ol Google News
Tarihin en büyük operasyonu

Tarihin en büyük operasyonu

​Bakan Soylu açıkladı: 9 ülkeyle ortak gerçekleştiriliyor.
Fiyat oyunu deşifre oldu!

Fiyat oyunu deşifre oldu!

İkinci el ​araç fiyatlarını bakın nasıl yükseltiyorlar..
İşçi dehşeti!

İşçi dehşeti!

​İşten çıkarılınca servis aracına kurşun yağdırdı.
Türkiye dostları<br>için umut oldu

Türkiye dostları
için umut oldu

​Gelişmiş ülkeler dahi çaresizken, Türkiye tüm dostlarına el uzattı.
LGBT lobisine tepki

LGBT lobisine tepki

​"Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar."

​Belediyelerin keyfi tutum ve hukuk oyunları özel firmaları bezdirdi.
Paralı askerlere<br>karşı savaşıyoruz

Paralı askerlere
karşı savaşıyoruz

​Hafter destekçilerinin maskesi düştü.
İnsan değilsiniz

İnsan değilsiniz

​Çin,Uygur Türkleri kadınlara zorla kürtaj yaptırıp kısırlaştırıyor.

Kıdemde<br>ilginç teklif

Kıdemde
ilginç teklif

​Çözüm konusunda Bilim Kurulu çalışma yapsın.
Yüzlerce öğrenci şikayetçi oldu

Yüzlerce öğrenci şikayetçi oldu

​FETÖ'cüler örgüt üyesi olmayan öğrencileri bu işkencelerle yıldırdı.
Kandil<br>Avrupa'ya taşındı

Kandil
Avrupa'ya taşındı

​Biz vuruyoruz, Avrupa destekliyor.
Kurban<br>pazarlığında dikkat

Kurban
pazarlığında dikkat

​Prof. Dr. Murat Arslan alınması gereken önlemleri tek tek sıraladı.
Macron bitti

Macron bitti

​Hafter destekçisi Macron seçimlerde şok sonuç ile sarsıldı.
On dokuz günde<br>bir yıllık kredi

On dokuz günde
bir yıllık kredi

​11,5 milyar TL konut kredisi çektik.
Yeter artık!

Yeter artık!

Uyarılara rağmen eğlence için tüneli kapattılar.
LGBT sapkınlığına <br>karşı net mesaj

LGBT sapkınlığına
karşı net mesaj

​Erdoğan, tavır almaya davet etti.
Kıdem tazminatında ilginç teklif: Çözüm konusunda Bilim Kurulu çalışma yapsın
Ekonomi

Kıdem tazminatında ilginç teklif: Çözüm konusunda Bilim Kurulu çalışma yapsın

Kıdem tazminatı konusunda işçi sendikaları mevcut hakların korunmasını istiyor. İşveren ise kıdem yük ve maliyetinin düşürülmesini talep ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kimsenin insafına bırakmayız” dediği konuyla ilgili ilginç bir teklif geldi. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt; işçi, işveren ve kamuyu temsilen üçer kişiden oluşacak bir ‘Bilim Kurulu’ ile konunun çözülmesini önerdi.
Türkiye dostları için umut oldu: Gelişmiş ülkeler dahi çaresizken Türkiye tüm dostlarına el uzattı
Gündem

Türkiye dostları için umut oldu: Gelişmiş ülkeler dahi çaresizken Türkiye tüm dostlarına el uzattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19’a karşı en başarılı mücadeleyi veren ülkelerden biri olan Türkiye’nin dostlarını da unutmadığını söyledi. Bugün Irak’a bir yardım paketi göndereceklerini belirten Erdoğan, “Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldıkları her konuda Türkiye kendi kendine yetmenin ötesinde tüm dostları için ümit kapısı haline geldi” dedi.
Yüzlerce öğrenci şikayetçi oldu: FETÖ'cüler örgüt üyesi olmayan öğrencileri bu işkencelerle yıldırdı
Gündem

Yüzlerce öğrenci şikayetçi oldu: FETÖ'cüler örgüt üyesi olmayan öğrencileri bu işkencelerle yıldırdı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün askeri okullardaki şok mangalarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma büyüyor. 800 askeri öğrenci şikayet dilekçesi vererek işkence gördüğünü anlattı. A.E ifadesinde dirsekleri kanayıncaya kadar süründüğünü, Ağustos ayında kalorifer açıldığını, bayılan öğrencilerin tokat atılarak uyandırıldığını söyledi. A.E'ye burnu eğri olduğu için de 100 tur attırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.