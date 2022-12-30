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ANKARA

Bakan Soylu: Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

İçişleri Bakanı Soylu, "Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet’ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik. BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak " dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet’ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik.

BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak.

Türkiye’de yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik. Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız.Birçok yerde de tapu kadastroda da artık suistimalin önüne geçilecek. Elektronik doğrulama sistemi devreye girecek."


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