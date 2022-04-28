Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bakan Soylu Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBPlilere izin verilmedi
ANKARA

Bakan Soylu: Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Abluka 5’te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van’daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu: Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBPlilere izin verilmedi
Muazzez Orhan

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Abluka 5’te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van’daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK Mv. ile kol kola olanlara, HDP’yi masanın altına saklayanlara duyurulur" ifadelerini kullandı.

DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sancaktepe'de tespit edilen terör hücresi çökertildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sancaktepe'de tespit edilen terör hücresi çökertildi
Üçüncü DünyaSavaşına yol açabilir

Üçüncü Dünya
Savaşı'na yol açabilir

​Rusya'dan peş peşe korkutan açıklamalar geliyor.
Emeklinin beklediği müjde

Emeklinin beklediği müjde

​Ramazan Bayramı ikramiyeleri için beklenen gün geldi.
Komplodan faydalananlarortaya çıkacak

​CHP'li eski vekilden Kaset Kumpas davası yorumu.

​PKK kampında fotoğrafları ortaya çıkan İBB personeli Şafak Duran gözaltına alındı.

​Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini ziyarete açıldı.

​Maske takma zorunluluğunun kaldırılması vatandaşları mutlu etti.

​İçinde bebeklerin de olduğu araç alev topuna döndü.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 81 ilde istihdam edilecekler.

​Ömür Akkor'un yeni kitabı Ketebe Yayınları'ndan çıktı.

​e-muhtıra kağıt parçasına döndü.
11 ayın sultanına yakışır geçirdik

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

​Belediye Başkanı Yılmaz Balıkesir'deki Ramazan ayını anlattı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a gidecek.

​Rusya, Karadeniz'deki donanma üslerini korumak için özel eğitimli yunusları kullanıyor.

​Daha önce boşalttığı iki üssü tekrar faaliyete geçiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.