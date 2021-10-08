Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diye duyurdu: İstanbul'da TIR'da 88 kilogram uyuşturucu yakalandı

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir TIR'a yapılan operasyonda; 88 kilogram 900 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyon haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Polisi yakalar" diye duyurdu.
Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Polisi yakalar. İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir tıra yapılan operasyonda; 88 kg 900 gr EROİN ele geçirildi, bir şüpheli şahıs gözaltında. Kahraman Polislerimizi ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" ifadeleri yer aldı.
Türk Polisi yakalar❗
İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir tıra yapılan operasyonda;
8️⃣8️⃣ kg 9️⃣0️⃣0️⃣ gr EROİN ele geçirildi, 1️⃣ şüpheli şahıs gözaltında.
Kahraman Polislerimizi ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum 👏
Türk Polisi yakalar❗