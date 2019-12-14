Gündem Bakan Soyludan "Adanadaki festivale yasak" açıklaması Valilik rakı festivaline yasak koydu
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan "Adana'daki festivale yasak" açıklaması: Valilik rakı festivaline yasak koydu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adana Valiliğinin rakı festivaline bir yasağı söz konusu. Zannediyorum rakı festivaline yasağı koyduktan sonra meseleyi, kebap ve şalgam festivaline döndürmüş olabilirler" değerlendirmesinde bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özel, bu festivalde bugüne kadar hiçbir olumsuz mesele yaşanmadığını öne sürerek uygulamayı eleştirdi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulunda, Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri bakanlıklarının bütçelerinin görüşmelerine sırasında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Adana Valiliği tarafından, hafta sonu düzenlenmesi planlanan "Kebap ve Şalgam Festivali"nin neden iptal edildiğine ilişkin sorusu üzerine söz aldı.

Adana'da şu anda "Kebap ve Şalgam Festivali" diye bir festivalin söz konusu olmadığına dikkati çeken Soylu, 2015 ve 2019 yıllarına ait gazete kupürlerini gösterdi. Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bahsettiğiniz festival bu olsa gerek: Adana Dünya Rakı Festivali. Bu konuda Valiliğin bu festivale yönelik bir yasağı söz konusu. Zannediyorum rakı festivaline yasağı koyduktan sonra meseleyi, kebap ve şalgam festivaline döndürmüş olabilirler. Kısa bir süre önce Adana'da, Türkiye'den herkesin katıldığı, bir kültür durağı olan, 'Adana Lezzet Festivali' düzenlendi. Zannediyorum bilgide eksiklik söz konusu. Eğer bahsedilen rakı festivali ise bu rakı festivaline Adana Valiliği geçen yıl da bu yıl da yasak koydu. Ne geleneklerimizde ne de herhangi bir durumla bu, örtüşebilir değildir"

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletin orada bütün anlayışıyla birlikte yapmaya çalıştığı hassasiyeti ve 'Orada şunlar öldü, bunlar öldürüldü...' Devletin hiçbir insanı, görevlisi, kendisi suça girmediği halde devletin adına ve devletin kararıyla böyle bir şey gerçekleştiremez. Kendi başına bir hata yapabilir ama bunun dışında bizim böyle topyekun bir katliamla Türkiye'yi böyle bir anlayışla karşı karşıya bırakmayı kabul edebilmemiz mümkün değildir. İster kızın ister kımayın, bu performansınız PKK tarafından kabul görmez. Biraz daha artırın performansınızı."

CHP'den festival savunması

CHP Grup Başkanvekili Özel, bu festivalde bugüne kadar hiçbir olumsuz mesele yaşanmadığını öne sürerek, "Adı 2015'ten beri Şalgam ve Kebap Festivali olarak anılıyorken siz bunu rakı festivali olarak nitelendirerek ne yapmaya çalışıyorsunuz bilmiyorum." diye konuştu.

Özel, söz konusu uygulamanın, insanların yaşam biçimine müdahale olduğunu savunarak bunu sonuna kadar reddettiklerini söyledi.

Muhalefeti susturan cevap

Muhalefeti susturan cevap

Bakan Varank, Meclis'te demokrasi dersi verdi.
Libya ile askeri anlaşma Mecliste

Libya ile askeri anlaşma Meclis'te

İki ülke arasında ​eğitim, istihbarat ve lojistik adımları atılacak.
Valilik rakı festivalini yasakladı

Valilik rakı
festivalini yasakladı

CHP, festivalin yasaklanmasını eleştirdi.
Telekom'da<br>ikinci perde

Telekom'da
ikinci perde

​Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.
'Nobel'in hiçbir anlamı yok'

'Nobel'in hiçbir anlamı yok'

​Ortaylı'dan skandal ödül törenine tepki.
Yeni 'temel atmama' törenleri yolda

Yeni 'temel atmama' törenleri yolda

İBB'de 'yatırım' kırpıldı, konser bütçesi arttırıldı.
Metrolar <br>5 saat durdu

Metrolar
5 saat durdu

İstanbul'da duraklar doldu taştı.
Ülkeyi bölüşmek için pazarlık yapıyorlar

Ülkeyi bölüşmek için pazarlık yapıyorlar

Esed'in terör örgütü YPG/PKK ile birleşme hayali.
FETÖ üyesine AİHM de inanmadı

FETÖ üyesine AİHM de inanmadı

​Devletin tüm tedbirleri aldığı bir kez daha tescillenmiş oldu.
Bir aile yok oldu

Bir aile yok oldu

Korkunç kazada baba ve 3 çocuğu öldü.
Sezonu kapattı

Sezonu kapattı

​Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Zajc'ta yırtık tespit edildi.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
55 bin lira<br>cepte kalıyor

55 bin lira
cepte kalıyor

​Konutta büyük avantaj sunan indirimde son 15 gün.
Yapay zeka yakalayacak

Yapay zeka yakalayacak

Sigara içip telefonla konuşan sürücüye kötü haber.
2020'de kullanılabilecek

2020'de kullanılabilecek

Kartta biriken puanlar için bankalardan açıklama.
100 bin konutta<br>detaylar belli oldu

100 bin konutta
detaylar belli oldu

​140 ile 210 bin lira arasında değişen fiyata satılacak
Görenler <br>şaşkınlıkla izledi

Görenler
şaşkınlıkla izledi

​Dünyanın en büyükleri peş peşe Boğaz'dan geçti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.