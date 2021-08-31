Bakan Soylu'dan Bozkurt'ta 20'nci gün paylaşımı: El birliğiyle çalışmaya devam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Bozkurt'taki çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "20. Gün Kastamonu Bozkurt'tayız... Bir tarafta, çamurun kaldırıldığı temizlenen sokaklar; diğer tarafta, eski haline dönmeye başlayan dükkanlar, Ezine Çayı'nda devam eden ıslah çalışmaları... El birliğiyle çalışmaya devam... Bu Millet, Büyük Millet" açıklamasında bulundu.

20. Gün

Kastamonu Bozkurt'tayız...



Bir tarafta, çamurun kaldırıldığı temizlenen sokaklar; diğer tarafta, eski haline dönmeye başlayan dükkanlar,

Ezine Çayı'nda devam eden ıslah çalışmaları...



El birliğiyle çalışmaya devam...



Bu Millet, Büyük Millet pic.twitter.com/SNJAGsXd6d REKLAM August 31, 2021

OYNAT 00:59 Yeni Şafak Bozkurt'ta patladığı iddia edilen HES'i görüntüledi Yeni Şafak ekibi sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde.



Günlerdir patladığı iddia edilen Bozkurt Bayramgazi Köyü'ndeki HES'i, Yeni Şafak havadan görüntüledi. İddialarla ilgili Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in sorusunu yanıtlayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'İddia edilen görüntülerdeki bloklar, regülatörden santrale suyu taşıyan iletim boruları. Onların heyelanla birlikte yıkıldığını gördük. HES'in patlamasıyla ilgili bir durum yok.



Orada gördüğümüz oradaki regülatördeki küçük havuz bile tamamıyla depolamış. Yani bırakın zararı, tam tersine taşkına karşı faydalı bir şekilde görevini de yapmış.' ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Kastamonu Bozkurt'taki felakete ait yeni görüntüler ortaya çıktı

OYNAT 00:36 Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinin ilk anlarından görüntüler ortaya çıktı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı, Çatalzeytin ilçesinde heyelanda yaşamını yitiren 1 kişi ile 34'e yükseldi. İlçede arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.



Sel felaketinin ilk anlarının yer aldığı görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sel sularının hızla caddeyi kapladığı anlar yer alıyor.

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GÜNDEM Kastamonu Valiliği'nden 'HES patladı' iddiasına yalanlama