Bakan Soylu'dan Bozkurt'ta 20'nci gün paylaşımı: El birliğiyle çalışmaya devam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Bozkurt'taki çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "20. Gün Kastamonu Bozkurt'tayız... Bir tarafta, çamurun kaldırıldığı temizlenen sokaklar; diğer tarafta, eski haline dönmeye başlayan dükkanlar, Ezine Çayı'nda devam eden ıslah çalışmaları... El birliğiyle çalışmaya devam... Bu Millet, Büyük Millet" açıklamasında bulundu.
20. Gün
Kastamonu Bozkurt'tayız...
Bir tarafta, çamurun kaldırıldığı temizlenen sokaklar; diğer tarafta, eski haline dönmeye başlayan dükkanlar,
Ezine Çayı'nda devam eden ıslah çalışmaları...
El birliğiyle çalışmaya devam...
Bu Millet, Büyük Millet pic.twitter.com/SNJAGsXd6d
20. Gün