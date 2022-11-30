Gündem Bakan Soyludan Çin Konsolosluğu önündeki olaylarla ilgili açıklama
ANKARA

Bakan Soylu'dan Çin Konsolosluğu önündeki olaylarla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çin Konsolosluğu önünde protesto amacıyla bulunan Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması nedeniyle, bölgenin güvenliğini sağlamakla sorumlu arkadaşımızla gerçekleşen tartışma bizleri üzmüştür'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Soyludan Çin Konsolosluğu önündeki olaylarla ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, bugün sabah saatlerinde İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde yapılan protestoya ilişkin açıklamada bulundu.

Soylu, açıklamasında, "Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da, Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine, bölgenin güvenliğini sağlamakla sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür." ifadesini kullandı.

Soylu, her ülkenin büyükelçiliğinin güvenliğini sağlamanın görev ve sorumlulukları olduğunu belirterek görevli personelin titizliğinin bu sebeple olduğunu bildirdi.

Güvenliğin sağlanırken kullanılan bazı ifadelerin kastı aştığını ve böyle hassas bir görevde bu şekilde ifadelerin kullanılmaması gerektiğine dikkati çeken Soylu şunları kaydetti:

"Türk soylu kardeşlerimize, uzun dönemli ikametten vatandaşlığa kadar nüfus ve vatandaşlık birimlerimizde kurulan özel ofislerle hassasiyet gösteriyoruz, göstermek durumundayız. Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü tekrar belirtiyor, konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz."

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