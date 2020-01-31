Bakan Soylu'dan Elazığ açıklaması: Bu akşam 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki deprem hakkında açıklamalarda bulundu. "Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlı binalarda yaşayanlara telefon açmak suretiyle 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Kültür Parkı'nda afetzedeleri ziyaret ederek onlarla görüştü ve sorunlarını dinledi. Depremden etkilenen vatandaşlara yaşam alanlarını oluşturmak için çalışmaların gece gündüz aralıksız devam ettiğini söyleyen Soylu, "Bazı yerlerin altına mıcır dökülmesi hem de yükseltilmesi lazım. Sivrice'de alt yapısını hazırladık" dedi.
'Hasar tespit çalışmaları sürüyor'
Bakan Soylu, "Elazığ'daki depremde zarargören binaların hasar tespitlerinin bu akşama yetişeceğini düşünüyoruz. Tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlı binalarda oturanlara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, "Tüm alt yapıyı hazırlayacağız. Vatandaşlarımızın burada evlerine geçene kadar hayatın olağan akışını sağlayabilecek bir takım asgari ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir yerleşim yeri hazırlama gayreti içerisindeyiz. Zannediyorum 15 gün içerisinde konteynerler geçecektir" şeklinde konuştu.