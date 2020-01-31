Gündem Bakan Soyludan Elazığ açıklaması Bu akşam evinize girebilirsiniz diyeceğiz
ANKARA

Bakan Soylu'dan Elazığ açıklaması: Bu akşam 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki deprem hakkında açıklamalarda bulundu. "Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlı binalarda yaşayanlara telefon açmak suretiyle 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Soylu, Soylu, depremzedelerle görüştü, sorunlarını dinledi.
Bakan Soylu, Soylu, depremzedelerle görüştü, sorunlarını dinledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Kültür Parkı'nda afetzedeleri ziyaret ederek onlarla görüştü ve sorunlarını dinledi. Depremden etkilenen vatandaşlara yaşam alanlarını oluşturmak için çalışmaların gece gündüz aralıksız devam ettiğini söyleyen Soylu, "Bazı yerlerin altına mıcır dökülmesi hem de yükseltilmesi lazım. Sivrice'de alt yapısını hazırladık" dedi.

Malatya'da depremden zarar gören 37 bina yıkılacak
GÜNDEM
Malatya'da depremden zarar gören 37 bina yıkılacak

'Hasar tespit çalışmaları sürüyor'

Bakan Soylu, "Elazığ'daki depremde zarargören binaların hasar tespitlerinin bu akşama yetişeceğini düşünüyoruz. Tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlı binalarda oturanlara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kahramanlar depremzedeler için canla başla çalışıyor
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Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçlarla gidilemeyen evlere atlarla çadır taşıyor.
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Doğanyol ilçesinde vatandaşların çadırlarını kurmalarına yardımcı olan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD ile birlikte çadır dağıtımı yaparken, araçların çıkamadığı noktalara çadırları ve eşyaları at sırtında taşıyarak ulaştırıyor.
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Jandarma ekipleri, vatandaşların çadırlarını da kurarak yardımcı oluyor.
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Kış şartlarının hakim olduğu ve vatandaşların sıkıntılarının daha da arttığı bu noktada 700’e yakın jandarma personelinin yaklaşık 3 bin civarında çadır kurulumunu tamamladığı bildirildi.
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İhtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıp, çocukların yüzünü güldürüyor.
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jandarma personelinin yaklaşık 3 bin civarında çadır kurulumunu tamamladı.
Kahramanlar depremzedeler için canla başla çalışıyor
Elazığ ve Malatya'da can ve mal kaybına yol açan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında jandarma ekipleri de depremzedelere ulaşmak ve yardım etmek için mücadele ediyor.

Kadın astsubaylar depremzedelere moral oldu
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Türkiye, geçtiğimiz cuma akşamı merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
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Depremin ardından tüm Türkiye adeta seferber oldu.
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Ülkenin dört bir yanından Elazığ ve Malatya'ya adeta yardım yağdı.
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AFAD ve Türk Kızılay bölgeye 372 tırla 26 bin 517 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 45 bin 278 yatak, 86 bin 318 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 8 bin 776 ısıtıcı, 219 bin 730 paketli gıda gönderdi.
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Öte yandan Muş İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar da Elazığ ve Malatya'ya giderek depremzedelerin yüzünü güldürdü. 
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Kadın astsubaylar özellikle kadınlar ve çocuklarla yakından ilgilendi.
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Depremzede kadınların dertlerini dinleyen en kadın astsubaylar çocuklara mont, kazak, atkı bere hediye etti.
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Elazığ ve Malatya'daki çocuklara oyuncak da hediye eden kadın astsubaylar moral kaynağı oldu.
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Kadın astsubaylar depremzedelere moral oldu
Muş İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar Elazığ ve Malatya'ya giderek depremzedelerin yüzünü güldürdü. Çocuklarla ilgilenip, onlara hediyeler veren askerler, kötü günler geçiren depremzedelere acılarını kısa süreli de olsa unutturdu.



"Yeni bir yaşam alanı olacak"

  • Bakan Soylu, "Tüm alt yapıyı hazırlayacağız. Vatandaşlarımızın burada evlerine geçene kadar hayatın olağan akışını sağlayabilecek bir takım asgari ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir yerleşim yeri hazırlama gayreti içerisindeyiz. Zannediyorum 15 gün içerisinde konteynerler geçecektir" şeklinde konuştu.
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